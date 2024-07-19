В Беларуси гражданина Германии приговорили к смертной казни

Как отмечает белорусское оппозиционное издание "Зеркало", Минский областной суд приговорил 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни 21 июня.

"Зеркало" отмечает, что гражданина Германии обвинили по шести статьям Уголовного кодекса Беларуси:

ст. 133 (Наемничество);

ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма);

ч. 4 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ);

ч. 4 ст. 309 (Приведение в негодность транспорта или путей сообщения);

ч. 3 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования или участие в нем);

ст. 358−1 (Агентурная деятельность).

Расстрел предусмотрен лишь в одной из статей - речь о ч. 3 ст. 289 УК (Акт терроризма). В этой части говорится, что если акт терроризма совершен организованной группой либо "с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека", то максимальное наказание - смертная казнь.

Суд проходил за закрытыми дверями. Неизвестно, какие именно действия вменялись Кригеру. Нет никаких официальных комментариев ни со стороны Следственного комитета Беларуси или КГБ, которые могли расследовать это дело, ни со стороны Генеральной прокуратуры, которая в суде поддерживала обвинение.

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