Фото, видео Перенос концерта и музыкальный драйв: завершился первый день Positivus 2024

Первый день фестиваля должен был закончиться выступлением рэпера Offset, но "из-за кризиса в аэропортах мира [Offset] не смог прилететь в Ригу".

Вместо Offset в полночь на главную сцену вышел рэпер Озолс.

Организаторы мероприятия сообщают: "Мы делаем все возможное, чтобы выступление [Offset] состоялось в субботу. Пятничные входные браслеты будут действительны в субботу".

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В первый день фестиваля выступили такие музыканты, как Джейкоб Кольер, NEMZZZ, OTOY, Дэнни Тауэрс, Анжелика Гарсия, Джордан Уорд и местные музыканты Озолс, Satellites LV, Olas, Vēstulēs, I Mean Love, Detlef и другие.

По звучанию и воздействию самые сильные вибрации оставили биты украинского рэпера OTOY, в которые вплетены и мотивы украинской традиционной музыки – стилизованные тембры духовых инструментов вместе с драматизмом ударной установки с воинственным настроением.

При этом отличилось и выступление группы Olas - во время исполнения нового хита Nārnija со стороны сцены запускались декоративные языки огня.

Дива экспериментальной музыки из Лос-Анджелеса Анжелика Гарсия собрала не самую большую аудиторию, но те зрители, которые решили насладиться ее выступлением, не покидали площадку на протяжении всего ее выступления.

Фестиваль продолжится в субботу, 20 июля, когда на сцену выйдут Джейсон Деруло, Nothing But Thieves, Бенджамин Клементин, Will Butler & Sister Squares, а также местные музыканты Fiņķi, Kautkaili, Purple Negative и другие.

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