Фото, видео Перенос концерта и музыкальный драйв: завершился первый день Positivus 2024

В первый день фестиваля выступили такие музыканты, как Джейкоб Кольер, NEMZZZ, OTOY, Дэнни Тауэрс, Анжелика Гарсия, Джордан Уорд и местные музыканты Озолс, Satellites LV, Olas, Vēstulēs, I Mean Love, Detlef и другие.

Фестиваль продолжится в субботу, 20 июля, когда на сцену выйдут Джейсон Деруло, Nothing But Thieves, Бенджамин Клементин, Will Butler & Sister Squares, а также местные музыканты Fiņķi, Kautkaili, Purple Negative и другие.