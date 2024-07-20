Репортаж из Украины Командир танка ВСУ: "черепахи" - полное фиаско

Война в Украине сделала танки одной из главных мишеней для дронов, что значительно уменьшило их роль в боях. В частности, российская армия отличается своими громоздкими защитными конструкциями на танках. Российские военные прозвали такие машины "танками-черепахами" и "царь-мангалами". Последнее название отсылает к мангалам для шашлыков, которые напоминают эти танки.