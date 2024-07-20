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Репортаж из Украины Командир танка ВСУ: "черепахи" - полное фиаско

Маргус Мартин
, журналист
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В отличие от танков российской армии, на украинских танках дополнительная защита от дронов спроектирована так, чтобы не мешать вращению башни и движению ствола пушки во время боя. Украинские инженеры разработали защиту таким образом, чтобы она не ограничивала подвижность и маневренность основных частей танка.
В отличие от танков российской армии, на украинских танках дополнительная защита от дронов спроектирована так, чтобы не мешать вращению башни и движению ствола пушки во время боя. Украинские инженеры разработали защиту таким образом, чтобы она не ограничивала подвижность и маневренность основных частей танка. Фото: Ukraina 30. mehhaniseeritud brigaad

Украинский танковый командир считает строительство "курятников" на танках для защиты от дронов, как это практикует российская армия, бессмысленным, поскольку это лишь делает танк лучшей мишенью, сообщает Rus.Postimees.

Перевод: Ева Ойжинская

Война в Украине сделала танки одной из главных мишеней для дронов, что значительно уменьшило их роль в боях. В частности, российская армия отличается своими громоздкими защитными конструкциями на танках. Российские военные прозвали такие машины "танками-черепахами" и "царь-мангалами". Последнее название отсылает к мангалам для шашлыков, которые напоминают эти танки.

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