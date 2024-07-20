За ложный звонок о бомбе в торговом центре мужчина получил пять месяцев тюрьмы

Рижский городской суд на этой неделе приговорил мужчину к пяти месяцам лишения свободы за ложный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре Origo, сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.
Дело было рассмотрено менее чем за 48 часов с момента совершения преступления.
Прокурор удовлетворена вынесенным приговором.
Согласно обвинительному заключению, вечером 16 июля мужчина позвонил на единый номер экстренных служб 112 и сообщил, что в Origo заложено взрывное устройство. Мужчина осознавал, что его сообщение не соответствует действительности.
Обвиняемый уже ранее представал за аналогичные проступки перед судом, а данное преступление совершил менее чем через два месяца после освобождения из места заключения.
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