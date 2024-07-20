Трамп и Зеленский поговорили по телефону. Трамп вновь пообещал "завершить войну"

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он пошел навстречу, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла много жизней и опустошила бесчисленное множество невинных семей", - заявил Трамп в соцсети Truth Social.

"Обе стороны смогут собраться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - пообещал Трамп.

США предоставили Украине военную помощь на миллиарды долларов с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, но победа Трампа на президентских выборах в США в ноябре может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Вашингтона.

Зеленский подтвердил новость о телефонном звонке, в котором он поздравил Трампа с его официальным выдвижением кандидатом в президенты от республиканской партии, а также выразил добрые пожелания после покушения на прошлой неделе.

"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным", - заявил Зеленский на платформе Х, назвав Трампа не "кандидатом" или "бывшим президентом", а именно "президентом".

"Я отмечаю важную поддержку обеих американских партий и обеих палат Конгресса в защите свободы и независимости нашей нации", - сказал Зеленский.

Зеленский и Трамп провели официальные телефонные переговоры впервые после после того, как последний покинул пост президента США.

Трамп ранее заявлял, что быстро завершит войну, но не уточнил, как это будет сделано.

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