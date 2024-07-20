Трагедия в Италии: отец оставил дочь в автомобиле; девочка скончалась

Девочке было около года. Ее отец утром забыл отвести девочку в детский сад, сообщает новостное агентство Ansa. Вместо этого мужчина поехал на свое рабочее место и припарковал машину на стоянке в промышленной зоне муниципалитета Маркона недалеко от Венеции. Температура в этом районе на севере Италии доходила до плюс 34 градусов в тени. Машина была припаркована на солнце.

О том, что мужчина оставил в запертой машине дочь, он понял только через несколько часов, когда они с коллегами ушли на обеденный перерыв. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи смогли лишь констатировать, что ребенок мертв. Отец был доставлен в больницу в районе Местре в Венеции в состоянии шока и сейчас вместе с матерью малышки получает психологическую консультацию, сообщает Ansa.

Большая часть Италии уже несколько дней страдает от жары. Особенно пострадал юг средиземноморской страны, где в четверг, 18 июля, в некоторых местах была зафиксирована температура от 35 до 38 градусов.

Эксперты постоянно предостерегают родителей от оставления детей в закрытых машинах в летнюю жару, однако такие трагедии продолжают случаться. Несколько недель назад почти идентичный случай произошел во Франции. В Эльзасе 16-месячный ребенок погиб в машине на корпоративной парковке после того, как отец забыл отвезти его в детский сад. Вместо того чтобы поехать в детский сад, мужчина также отправился прямо на работу.

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