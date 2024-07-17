Фото Южную Европу поразила волна жары из Африки: температура достигает 40 градусов

В Албании, где ожидается повышение температуры до 42 градусов, на своей ферме был найден мертвым 72-летний мужчина, причиной смерти которого, предположительно, стала жара.

В Стамбуле, где температура воздуха составляла около 34 градусов, во вторник муниципалитет выпустил предупреждение о жаре, посоветовав жителям с 10:00 до 16:00 не покидать свои жилища. Ожидается, что до 28 июля температура в Стамбуле будет на три-шесть градусов выше сезонной нормы.

В Северной Македонии во второй раз в этом месяце наблюдалась волна жары, температура достигла 42 градусов. С начала месяца в стране вспыхнуло около 200 лесных пожаров, в которых пострадал один пожарный. Правительство объявило чрезвычайное положение сроком на месяц.

В Сербии, Хорватии и Боснии температура уже вторую неделю держится около 40 градусов. Румыния и Молдова также переживают сильную волну жары: температура воздуха в Бухаресте и Кишиневе на этой неделе превысила 40 градусов.

Министерство здравоохранения Италии выпустило самое серьезное предупреждение о жаре в 12 крупных городах - от Триеста на севере страны до Рима в центре. Жителей этих городов в самое жаркое время дня попросили оставаться дома, избегать занятий спортом на свежем воздухе и воздерживаться от тяжелой пищи. Ожидается, что столица Сицилии Палермо будет добавлена ​​в список регионов с высокой температурой в среду.

Аномальная жара пока не коснулась Парижа, где в этом месяце начнутся Олимпийские игры. Во вторник температура в Париже составила всего 22 градуса, хотя ожидается, что на этой неделе она повысится, а после выходных снова упадет.

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