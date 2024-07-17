Фото Южную Европу поразила волна жары из Африки: температура достигает 40 градусов

Во вторник, 16 июля, на Южную Европу и Балканы обрушилась волна горячего воздуха из Африки, в результате чего температура приблизилась к 40 градусам по Цельсию.
Хорватия сообщила о самой высокой температуре воды, когда-либо зарегистрированной в Адриатическом море - в популярном туристическом городе Дубровнике она достигла почти 30 градусов по Цельсию.
В Сербии государственная энергетическая компания сообщила, что во вторник было зафиксировано рекордно высокое потребление электроэнергии из-за использования кондиционеров.
Муниципальные власти в нескольких городах приняли меры по уходу за пожилыми людьми, а на юге Италии и в Северной Македонии группы гражданской обороны боролись с лесными пожарами.
Галерея: Жара на юге Европы
Греческие муниципалитеты сделали помещения с кондиционерами свободными для посещения людьми. В самое жаркое время дня, когда температура достигала 40 градусов, были запрещены некоторые виды работ на открытом воздухе, в том числе ручной труд, доставка и строительство.
Согласно прогнозам, пик жары в Греции ожидается в среду и четверг, особенно в центральной, западной и северной частях страны, где температура может достигать 43 градусов.
Ожидается, что в среду и четверг в нескольких странах температура достигнет 42 градусов. Национальная метеорологическая служба Испании сообщила, что температура в бассейне реки Гвадалквивир в ближайшие дни может подняться до 44 градусов.
В Албании, где ожидается повышение температуры до 42 градусов, на своей ферме был найден мертвым 72-летний мужчина, причиной смерти которого, предположительно, стала жара.
В Стамбуле, где температура воздуха составляла около 34 градусов, во вторник муниципалитет выпустил предупреждение о жаре, посоветовав жителям с 10:00 до 16:00 не покидать свои жилища. Ожидается, что до 28 июля температура в Стамбуле будет на три-шесть градусов выше сезонной нормы.
В Северной Македонии во второй раз в этом месяце наблюдалась волна жары, температура достигла 42 градусов. С начала месяца в стране вспыхнуло около 200 лесных пожаров, в которых пострадал один пожарный. Правительство объявило чрезвычайное положение сроком на месяц.
В Сербии, Хорватии и Боснии температура уже вторую неделю держится около 40 градусов. Румыния и Молдова также переживают сильную волну жары: температура воздуха в Бухаресте и Кишиневе на этой неделе превысила 40 градусов.
Министерство здравоохранения Италии выпустило самое серьезное предупреждение о жаре в 12 крупных городах - от Триеста на севере страны до Рима в центре. Жителей этих городов в самое жаркое время дня попросили оставаться дома, избегать занятий спортом на свежем воздухе и воздерживаться от тяжелой пищи. Ожидается, что столица Сицилии Палермо будет добавлена в список регионов с высокой температурой в среду.
Аномальная жара пока не коснулась Парижа, где в этом месяце начнутся Олимпийские игры. Во вторник температура в Париже составила всего 22 градуса, хотя ожидается, что на этой неделе она повысится, а после выходных снова упадет.
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