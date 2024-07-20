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В Саулкрасты ж/д-состав задел женщину. Возможны задержки поездов

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Поезд. Иллюстративное фото
Поезд. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Из-за дорожно-транспортного происшествия между Саулкрасты и Пабажи в субботу, 20 июля, возможны задержки поездов на железнодорожной линии Рига - Скулте, сообщает Pasažieru vilciens (PV).

Поезд Рига (11:13) - Саулкрасты (12:13) отменен на участке Лиласте - Саулкрасты, а поезд Саулкрасты (13:13) - Рига (13:59) отменен на участке Саулкрасты - Лиласте.

Поезд Скулте (11:50) - Рига (12:59) опаздывал примерно на 55 минут.

В Госполиции пояснили, что на улице Мурьяню в Саулкрасты поезд задел пешехода, который, вероятно, переходил пути в неположенном месте. Женщину доставили в медицинское учреждение. Полиция выясняет точные причины аварии.

Движение поездов было нарушено с 12:20 до 12:55. Сейчас оно восстановлено.

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