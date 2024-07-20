В Саулкрасты ж/д-состав задел женщину. Возможны задержки поездов

Из-за дорожно-транспортного происшествия между Саулкрасты и Пабажи в субботу, 20 июля, возможны задержки поездов на железнодорожной линии Рига - Скулте, сообщает Pasažieru vilciens (PV).
Поезд Рига (11:13) - Саулкрасты (12:13) отменен на участке Лиласте - Саулкрасты, а поезд Саулкрасты (13:13) - Рига (13:59) отменен на участке Саулкрасты - Лиласте.
Поезд Скулте (11:50) - Рига (12:59) опаздывал примерно на 55 минут.
В Госполиции пояснили, что на улице Мурьяню в Саулкрасты поезд задел пешехода, который, вероятно, переходил пути в неположенном месте. Женщину доставили в медицинское учреждение. Полиция выясняет точные причины аварии.
Движение поездов было нарушено с 12:20 до 12:55. Сейчас оно восстановлено.
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