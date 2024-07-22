Пн, 22.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

ТЕСТ С ПРИЗОМ Что ты знаешь о правильном уходе за кожей летом?

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Rido/Shutterstock

Спеша насладиться радостями лета, важно не забывать защищать кожу от вредного воздействия солнца! Пройдите тест, проверив свои знания о правильном уходе за кожей летом, и получите набор уходовой косметики AVENE от Apotheka.

Пройдите тест и зарегистрируйте свой адрес электронной почты до 28 июля, чтобы принять участие в розыгрыше призов.

29 июля мы узнаем счастливчика, которому достанется набор уходовой косметики AVENE от Apotheka.

Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Конкурс создан совместно с Apotheka.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх