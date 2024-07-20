Суббота, 20 июля. В Луцавсале завершается второй день фестиваля Positivus, на котором выступило меньше музыкантов, чем планировалось. Также продолжаются поиски пропавшего водного мотоциклиста Серго Тваури, а жара в Италии стала причиной смерти ребенка. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 20 июля ⟩ Отмены концертов на Positivus, гибель экс-депутата Рады Ирины Фарион и сбор черники
Новости Латвии:
Глобальные проблемы с IT в пятницу, 19 июля, стали причиной неожиданных изменений в программе фестиваля Positivus, сообщают организаторы - концерты Offset и Nothing But Thieves отменены.
Первый день фестиваля Positivus прошел без серьезных происшествий, сообщили в Государственной полиции.
Уже шестой день волонтеры и друзья продолжают поиски пропавшего в Балтийском море у острова Роню Серго Тваури. Близкие даже не допускают мысли о том, что Сергей может быть мертв, сообщает портал LSM.lv.
Из-за дорожно-транспортного происшествия между Саулкрасты и Пабажи в субботу, 20 июля, возможны задержки поездов на железнодорожной линии Рига - Скулте, сообщает Pasažieru vilciens (PV).
Электрические моноциклы, получившие большую популярность, часто встречаются как в городах, так и за их пределами. Водитель на границе Вентспилса заметил на трассе весьма легкомысленного мужчину, который передвигался на таком транспортном средстве, сообщает программа Degpunktā на TV3.
За рубежом:
Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице во Львове. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью, сообщили городские власти.
Украинский танковый командир считает строительство "курятников" на танках для защиты от дронов, как это практикует российская армия, бессмысленным, поскольку это лишь делает танк лучшей мишенью, сообщает Rus.Postimees.
Италию потрясла смерть ребенка из-за жары и преступной халатности: недалеко от Венеции отец оставил в машине свою маленькую дочь. В это время температура на улице достигала более 30 градусов. Когда приехали медики, было уже поздно.
Прокремлевский певец Шаман устроил акцию протеста возле посольства США в Москве в пятницу, 19 июля, выразив недовольство блокировкой его аккаунтов в западных социальных сетях.
Интересное чтиво:
В пятницу, 19 июля, на Луцавсале концертом рэпера Озолса завершился первый день фестиваля Positivus. Смотрите фото и видео с мероприятия!
Этот момент настал! На этой неделе уже в 16-й раз проходит фестиваль Positivus, и второй раз он проходит в Риге, в одном из самых зеленых оазисов столицы - на Луцавсале! Фестиваль Positivus собирает не только любителей музыки и вечеринок, но и модников. Предлагаем оценить стиль гостей первого дня фестиваля!
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