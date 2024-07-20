Главное за 20 июля Отмены концертов на Positivus, гибель экс-депутата Рады Ирины Фарион и сбор черники

Украинский танковый командир считает строительство "курятников" на танках для защиты от дронов, как это практикует российская армия, бессмысленным, поскольку это лишь делает танк лучшей мишенью, сообщает Rus.Postimees.

Италию потрясла смерть ребенка из-за жары и преступной халатности: недалеко от Венеции отец оставил в машине свою маленькую дочь. В это время температура на улице достигала более 30 градусов. Когда приехали медики, было уже поздно.

Прокремлевский певец Шаман устроил акцию протеста возле посольства США в Москве в пятницу, 19 июля, выразив недовольство блокировкой его аккаунтов в западных социальных сетях.

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В пятницу, 19 июля, на Луцавсале концертом рэпера Озолса завершился первый день фестиваля Positivus. Смотрите фото и видео с мероприятия!

Этот момент настал! На этой неделе уже в 16-й раз проходит фестиваль Positivus, и второй раз он проходит в Риге, в одном из самых зеленых оазисов столицы - на Луцавсале! Фестиваль Positivus собирает не только любителей музыки и вечеринок, но и модников. Предлагаем оценить стиль гостей первого дня фестиваля!