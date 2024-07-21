Фото, видео Джейсон Деруло закрыл Positivus зажигательным шоу

Деруло зарекомендовал себя как один из самых динамичных и популярных певцов, создателей танцевальных хитов в мировой поп-музыке. Это был первый визит музыканта в Латвию.

В этом году на фестивале приняли участие представитель хип-хоп музыки NEMGZZ, классик отечественного рэпа Ozols, одна из самых горячих рэп-коллабораций этого лета - рэпер Wiesulis и битмейкер sangvn, а также группа Detlef. Во время своего выступления Wiesulis собрал одну из самых больших толп зрителей на третьей по величине сцене Positivus. Концерт рэп-музыканта Финькиса и его группы мог бы стать вторым по отклику публики.

Посетители фестиваля также могли насладиться вдумчивым и философски-лирическим выступлением лауреата премии Mercury Бенджамина Клементина, подпевать обладателю премии "Грэмми", джазовому пианисту и вокалисту Джейкобу Кольеру, а также вновь поприветствовать в Риге Will Butler & Sisters Squares - проект участника группы Arcade Fire Уилла Батлера. Также можно было оценить энергичное выступление пост-панк-группы Picture Parlour из Манчестера.

Галерея: Атмосфера, посетители и концерты второго дня фестиваля Positivus