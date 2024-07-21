Фото, видео Джейсон Деруло закрыл Positivus зажигательным шоу

19 и 20 июля на Луцавсале в Риге прошел музыкальный фестиваль Positivus, который в этом году столкнулся с трудностями из-за глобальных проблем в сфере информационных технологий, которые повлияли на работу нескольких европейских аэропортов. Главным артистом заключительного дня стал американский музыкант Джейсон Деруло. Посмотрите на фото и видео самых ярких моментов заключительного дня Positivus!
Деруло зарекомендовал себя как один из самых динамичных и популярных певцов, создателей танцевальных хитов в мировой поп-музыке. Это был первый визит музыканта в Латвию.
В этом году на фестивале приняли участие представитель хип-хоп музыки NEMGZZ, классик отечественного рэпа Ozols, одна из самых горячих рэп-коллабораций этого лета - рэпер Wiesulis и битмейкер sangvn, а также группа Detlef. Во время своего выступления Wiesulis собрал одну из самых больших толп зрителей на третьей по величине сцене Positivus. Концерт рэп-музыканта Финькиса и его группы мог бы стать вторым по отклику публики.
Посетители фестиваля также могли насладиться вдумчивым и философски-лирическим выступлением лауреата премии Mercury Бенджамина Клементина, подпевать обладателю премии "Грэмми", джазовому пианисту и вокалисту Джейкобу Кольеру, а также вновь поприветствовать в Риге Will Butler & Sisters Squares - проект участника группы Arcade Fire Уилла Батлера. Также можно было оценить энергичное выступление пост-панк-группы Picture Parlour из Манчестера.
Галерея: Атмосфера, посетители и концерты второго дня фестиваля Positivus
Концерту пианиста, гитариста и вокалиста Бенджамина Клементина подпевали многие присутствующие, как и многим другим артистам фестиваля.
Галерея: Выступление Джейсона Деруло на Positivus 2024
На фестивале также прозвучали украинские исполнители - Love'n'Joy и OTOY. Мы также услышали певицу Анжелику Гарсию, артиста Джордана Уорда, Daddy Was a Milkman, Sattelites LV, Olas, звезду Supernova этого года - дуэт Vēstulēs, прошлогоднюю сенсацию Евровидения Citi zēni, и многих других.
Видео: Здесь и ниже - второй день фестиваля Positivus 2024
На фестивале планировалось выступление еще четырех артистов, однако перед мероприятием стало известно, что группа Royel Otis вынуждена прекратить гастроли по Европе, а рэпер Ski Mask The Slump God не сможет выступить "из-за логистических проблем".
В свою очередь, из-за глобальных проблем в IT было отменено выступление пятничного хедлайнера, одного из музыкантов атлантийской группы Migos - Offset, а также концерт британской рок-группы Nothing But Thieves.
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