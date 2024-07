Фото, видео Джейсон Деруло закрыл Positivus зажигательным шоу

На фестивале также прозвучали украинские исполнители - Love'n'Joy и OTOY. Мы также услышали певицу Анжелику Гарсию, артиста Джордана Уорда, Daddy Was a Milkman, Sattelites LV, Olas, звезду Supernova этого года - дуэт Vēstulēs, прошлогоднюю сенсацию Евровидения Citi zēni, и многих других.

На фестивале планировалось выступление еще четырех артистов, однако перед мероприятием стало известно, что группа Royel Otis вынуждена прекратить гастроли по Европе, а рэпер Ski Mask The Slump God не сможет выступить "из-за логистических проблем".

В свою очередь, из-за глобальных проблем в IT было отменено выступление пятничного хедлайнера, одного из музыкантов атлантийской группы Migos - Offset, а также концерт британской рок-группы Nothing But Thieves.