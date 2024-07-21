Трагедия в Бразилии: музыкант погиб на сцене после того, как обнял фаната

35-летний Сасаки умер почти мгновенно после того, как обнял мокрого фаната во время концерта на сцене отеля Solar. Оба получили удар электрическим током от находящегося неподалеку голого провода.

На данный момент неясно, почему фанат был мокрым. Инцидент расследует полиция.

14 июля отель в публичном заявлении сообщил, что в ходе расследования сотрудничает с властями.

"Мы обязуемся поддержать семью музыканта и принять необходимые меры для расследования. Мы вновь подтверждаем свою готовность сотрудничать с властями для полного выяснения всех обстоятельств", - говорится в Instagram-аккаунте отеля.

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