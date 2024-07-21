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Видео Юрис Фестиваль отыскал самых стильных гостей второго дня Positivus-2024

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Юрис Фестиваль
Юрис Фестиваль Фото: Justs Kravalis, Jānis Škapars, Pauls Zvirbulis / TVNET grupa

20 июля на Луцавсале в Риге прошел второй день фестиваля Positivus, который продолжал радовать посетителей музыкой, а сами посетители - яркими костюмами. Юрис Фестиваль вместе с порталом TVNET отправился искать самых стильных гостей фестиваля. Смотрите видео!

Positivus-2024 прошел на Луцавсале с 19-го по 20-е июля.

На мероприятии выступили американский певец, танцор и актер Джейсон Деруло, отечественный хип-хоп исполнитель Озолс, группа Detlef, британский рэпер Nemzzz, латвиец Wiesulis, группа Satellites LV, а также певец Daddy Was a Milkman.

Также фестиваль с концертами посетили британский певец Бенджамин Клементин, многократный обладатель "Грэмми", джазовый пианист и вокалист Джейкоб Кольер, Will Butler & Sisters Squares, а также манчестерская группа Picture Parlour.

Видео: Юрис Фестиваль в поисках самых стильных посетителей Positivus 2024 (на латышском языке)

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