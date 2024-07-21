Видео Юрис Фестиваль отыскал самых стильных гостей второго дня Positivus-2024

20 июля на Луцавсале в Риге прошел второй день фестиваля Positivus, который продолжал радовать посетителей музыкой, а сами посетители - яркими костюмами. Юрис Фестиваль вместе с порталом TVNET отправился искать самых стильных гостей фестиваля. Смотрите видео!