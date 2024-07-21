На греко-турецкой границе произошла стрельба

Инцидент произошел вечером в субботу, 20 июля.

57-летний пограничник получил ранение в живот. Его доставили в больницу муниципалитета Эврос, где ему сделали операцию, передает греческое радио со ссылкой на службу спасения.

По данным полиции, выстрелы были произведены с турецкой стороны реки. Греческие пограничники попытались предотвратить незаконный въезд мигрантов из Турции в Грецию.

Представители греческих силовых структур полагают, что выстрелы произвели контрабандисты, сообщают греческие СМИ. Начато расследование, сообщили в полиции.

Контрабандисты продолжают предпринимать усилия по доставке мигрантов из Турции в Грецию во время летнего засушливого сезона через мелководье Марицы.

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