На греко-турецкой границе произошла стрельба

Греческий пограничник пострадал в результате перестрелки возле греко-турецкой пограничной реки Марица, сообщила греческая полиция в воскресенье, 21 июля.
Инцидент произошел вечером в субботу, 20 июля.
57-летний пограничник получил ранение в живот. Его доставили в больницу муниципалитета Эврос, где ему сделали операцию, передает греческое радио со ссылкой на службу спасения.
По данным полиции, выстрелы были произведены с турецкой стороны реки. Греческие пограничники попытались предотвратить незаконный въезд мигрантов из Турции в Грецию.
Представители греческих силовых структур полагают, что выстрелы произвели контрабандисты, сообщают греческие СМИ. Начато расследование, сообщили в полиции.
Контрабандисты продолжают предпринимать усилия по доставке мигрантов из Турции в Грецию во время летнего засушливого сезона через мелководье Марицы.
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