В Риге из водоема подняли, скорее всего, тело пропавшего индийского студента

В воскресенье, около 10:00, в Госполицию поступила информация от рыбака, который заметил в рижском водоеме тело. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), используя лодку, вытащили тело мужчины из воды и передали сотрудникам Госполиции.

На данный момент, по информации Госполиции, погибший - мужчина, который 18 июля не вернулся после купания.

Госполиция продолжает расследование начатого уголовного процесса и разъяснит обстоятельства произошедшего и причину смерти мужчины.

Как сообщает LSM, 18 июля, около 18:00, купаться в канале Юглас ушли несколько студентов. Среди пятерки отдыхающих был и Альбин Шинто из Кералы, Индии.

Альбина во время купания постигли какие-то трудности и он исчез из поля зрения друзей. Остальные студенты попытались спасти молодого человека, но сами попали в затруднения. Спасателей Албина удалось спасти одному из рыбаков, находившемуся рядом. Сам Албин, к сожалению, скрылся в воде.

Полиция и спасатели искали молодого человека от двух до трех часов, после чего, с началом темного времени суток, поисковые работы были прекращены.

Потеря Албина потрясла и сплотила индийскую общину, находившуюся в тесном контакте с семьей Албина.

Ответственные спасательные службы и полиция Латвии, напротив, были раскритикованы за затягивание поисковых работ молодого человека и пассивное общение с близкими Албина, а также индийскими дипломатическими учреждениями.

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