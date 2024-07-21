"Это нормальное сотрудничество, которое осуществляется на территории страны НАТО, и оно демонстрирует основы общей обороны и сдерживания", - прокомментировал учебные полеты министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

При этом пресс-служба Министерство обороны России заявило, что оно заметило самолеты США над Баренцевым морем, и были подняты два самолета для идентификации целей.

"В воздух были подняты истребители МиГ29 и МиГ31. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков B-52", - сообщили в Минобороны России. Она добавила, что американские бомбардировщики на подлете к российским самолетам совершили поворот к российским границам.

В начале июля финский парламент одобрил соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере и предоставил США доступ к 15 военным объектам Финляндии. Согласно соглашению, США смогут разместить свои военные силы и оборудование на указанных объектах. Финляндия, в свою очередь, будет заботиться о безопасности объектов, используемых американцами.

Обе страны 18 декабря прошлого года подписали Соглашение об оборонном сотрудничестве. Агентство Reuters, ознакомившееся с соглашением, сообщает, что 15 объектов включают четыре базы ВВС, военный порт и железную дорогу на севере страны. Вдоль рельсов, ведущих к российской границе, разместят склады военного снаряжения.

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