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США отправили ядерные бомбардировщики в Финляндию для участия в учениях у границы с Россией (1)

rus.tvnet.lv
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Ядерный бомбардировщик. Иллюстративное фото.
Ядерный бомбардировщик. Иллюстративное фото. Фото: AFP/SCANPIX

Американские межконтинентальные стратегические бомбардировщики впервые провели учебный полет в Финляндии у границы с Россией, заявила пресс-служба сил обороны Финляндии.

"В воскресенье, 21 июля, в воздушном пространстве Финляндии летели два бомбардировщика США B-52 Stratofortress. Полеты были частью учебных мероприятий. Бомбардировщики поддерживались тремя самолетами-заправщиками США", - говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном в соцсети Х.

Самолеты-заправщики прибыли в Финляндию из Польши, и на обратном пути пролетели над Хельсинки.

Норвежское издание The Barents Observer сообщает, что B-52, направлявшийся на север в направлении Лапландии, с юго-запада приблизился к Кольскому полуострову как можно ближе. Там бомбардировщики совершили круг и снова вернулись на юг.

Пилоты самолета смогли увидеть практически весь Кольский полуостров, где расположены российские подводные лодки, а также аэродром Оленья, с которого для нанесения ударов по Украине обычно поднимаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолет США, летевший через Финляндию, сопровождали несколько F/A-18 ВВС Финляндии.

"Это нормальное сотрудничество, которое осуществляется на территории страны НАТО, и оно демонстрирует основы общей обороны и сдерживания", - прокомментировал учебные полеты министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

При этом пресс-служба Министерство обороны России заявило, что оно заметило самолеты США над Баренцевым морем, и были подняты два самолета для идентификации целей.

"В воздух были подняты истребители МиГ29 и МиГ31. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков B-52", - сообщили в Минобороны России. Она добавила, что американские бомбардировщики на подлете к российским самолетам совершили поворот к российским границам.

В начале июля финский парламент одобрил соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере и предоставил США доступ к 15 военным объектам Финляндии. Согласно соглашению, США смогут разместить свои военные силы и оборудование на указанных объектах. Финляндия, в свою очередь, будет заботиться о безопасности объектов, используемых американцами.

Обе страны 18 декабря прошлого года подписали Соглашение об оборонном сотрудничестве. Агентство Reuters, ознакомившееся с соглашением, сообщает, что 15 объектов включают четыре базы ВВС, военный порт и железную дорогу на севере страны. Вдоль рельсов, ведущих к российской границе, разместят склады военного снаряжения.

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