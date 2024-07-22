Байден сошел с дистанции: как Демпартия найдет кандидата в президенты?

Важно отметить, что, хотя нынешний вице-президент Камала Харрис - один из вероятных кандидатов в президенты от Демократической партии, она не может автоматически заменить Джо Байдена в качестве кандидата только потому, что является вице-президентом. Когда глава государства в США теряет трудоспособность во время срока полномочий, его обязанности берет на себя вице-президент. Но то же самое не происходит, если речь идет о выдвижение кандидатом в президенты, когда действующий президент решил не баллотироваться.

Вернемся к съезду. По данным Ballotpedia, онлайн-энциклопедии американской политики, на съезде Демпартии в Чикаго будут присутствовать 3933 делегата. Все они проголосуют в первом туре. Если кто-то из претендентов получит более 50% голосов, то он станет новым кандидатом в президенты от демократов на всеобщих выборах 5 ноября.

Что такое "посреднический или оспариваемый съезд"?

Если чем никто не наберет в первом туре более 50% голосов, съезд перерастет в так называемый "посреднический или оспариваемый съезд". Нацкомитет, партийные тяжеловесы и сами потенциальные кандидаты проведут переговоры между собой и делегатами, торгуясь, склоняя их на свою сторону и пытаясь найти решение. В такой ситуации возможно образование новых союзов, например, когда один из конкурентов попытается убедить соперника пойти с ним в паре в качестве возможного будущего вице-президента, а не баллотироваться, добиваясь своей номинации.