Что будет происходить дальше?

Мэйделин Халперт, Би-би-си

Последним действующим президентом США, который отказался от переизбрания, был Линдон Джонсон в 1968 году. Путь выдвижения нового кандидата так близко ко дню выборов неясен.

Байден уже получил 3 896 голосов партийных делегатов — гораздо больше, чем было необходимо для выдвижения его кандидатуры.

Хотя поддержка со стороны Байдена и делает Харрис наиболее вероятным кандидатом, после того как он «освободит» своих делегатов, они больше не будут закреплены за тем или иным кандидатом. В итоге им предстоит проголосовать за того, кого они выберут сами.

Начало съезда запланировано на 19 августа. Если Демократическая партия к этому времени не объединится для поддержки нового кандидата, это может привести к «открытому съезду» впервые с 1968 года.

Кандидатам потребуются подписи не менее 300 делегатов (и не более 50 от одного штата), чтобы их имя появилось в бюллетене.

Первый тур голосования пройдет среди 3 900 делегатов. Если после него ни один из кандидатов не получит большинства голосов, будет проводиться еще несколько туров голосования.

В этих турах будут участвовать «суперделегаты» — лидеры партии и должностные лица, которые будут голосовать до тех пор, пока не будет выбран номинант.

Чтобы получить партийную номинацию, кандидату необходимо 1 976 голосов делегатов.

Харрис — это риск, но многие демократы готовы на него пойти

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке