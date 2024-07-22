"Мой друг Джо Байден добился многого: для своей страны, для Европы, для всего мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесное, НАТО сильно, а США - хороший и надежный партнер для нас. Его решение не выдвигать свою кандидатуру заслуживает признания", - указал Шольц.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Байдена за его многолетнюю работу.

"Он прекрасный человек, и все, что он делает, продиктовано его любовью к своей стране", - отметил Трюдо.

Бывший президент США Барак Обама, во время президентства которого Байден был вице-президентом, высоко оценил его работу.

"Международно он обновил состояние Америки в мире, оживил НАТО и мобилизовал мир выступить против российской агрессии в Украине", - сообщил Обама.

Несмотря на то, что у него были все права баллотироваться на переизбрание, решение Байдена отказаться от участия в выборах свидетельствует о его любви к стране, добавил Обама.

В свою очередь, бывший президент и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал: "Лживый Джо Байден не годится для того, чтобы баллотироваться в президенты, и уж точно не годится для того, чтобы исполнять свои обязанности.

Как уже сообщалось, 81-летний Байден в воскресенье сообщил, что выходит из предвыборной гонки.

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