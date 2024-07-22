Лидеры стран мира выразили признательность президенту США Джо Байдену после его сообщения о выходе из предвыборной гонки, сообщает AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за смелые шаги по поддержке Украины и назвал решение президента США прервать избирательную кампанию "тяжелым, но сильным".
"Мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена. Он поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию нашей страны и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны", - отметил Зеленский.
Премьер-министр Польши Дональд Туск поблагодарил Байдена за то, что тот принял "множество сложных решений, благодаря которым Польша, Америка и мир - безопаснее, а демократия - крепче".
"Я знаю, что вы руководствовались теми же мотивами, сообщая о своем окончательном решении. Возможно, это было самым сложным решением в вашей жизни", - добавил Туск.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер указал, что уважает решение Байдена.
"Я знаю, что, как и на протяжении всей своей замечательной карьеры, он принял решение, основываясь на том, что, по его мнению, лучше для американского народа", - сообщил Стармер.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил Байдену уважение, назвав его своим другом.
"Мой друг Джо Байден добился многого: для своей страны, для Европы, для всего мира. Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество тесное, НАТО сильно, а США - хороший и надежный партнер для нас. Его решение не выдвигать свою кандидатуру заслуживает признания", - указал Шольц.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Байдена за его многолетнюю работу.
"Он прекрасный человек, и все, что он делает, продиктовано его любовью к своей стране", - отметил Трюдо.
Бывший президент США Барак Обама, во время президентства которого Байден был вице-президентом, высоко оценил его работу.
"Международно он обновил состояние Америки в мире, оживил НАТО и мобилизовал мир выступить против российской агрессии в Украине", - сообщил Обама.
Несмотря на то, что у него были все права баллотироваться на переизбрание, решение Байдена отказаться от участия в выборах свидетельствует о его любви к стране, добавил Обама.
В свою очередь, бывший президент и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал: "Лживый Джо Байден не годится для того, чтобы баллотироваться в президенты, и уж точно не годится для того, чтобы исполнять свои обязанности.
Как уже сообщалось, 81-летний Байден в воскресенье сообщил, что выходит из предвыборной гонки.
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