Легендарный Стеллинг лично представит в Риге свой последний фильм "Танец Наташи"

Легендарный голландский кинорежиссер Йос Стеллинг лично представит в Риге свой последний фильм "Танец Наташи" в специальной программе кинофестиваля "Балтийская жемчужина".

Йос Стеллинг – один из самых важных независимых режиссеров европейского авторского кино, создатель уникального стиля, в основе которого успешный симбиоз поэзии, музыки и живописи.

Фото: Пресс-фото

"Мир несправедлив и беспощаден, но где-то живет прекрасная девушка, которая восхитительно танцует. Однажды, когда ты встретишь и полюбишь ее — все изменится".

История сложных взаимоотношений неприкаянного молодого человека и зрелой женщины, бывшей балерины с неустроенной судьбой. Люди, уже потерявшие надежду на счастливую и благополучную жизнь, находят утешение и радость в общении друг с другом.

Его новый фильм - изысканная фреска, визуальная поэзия, обращённая к сердцу зрителя, как и все остальное в его творчестве, представляет собой медитативное послание о любви и одиночестве, о человеческой близости, о смысле жизни и ее абсурдности.

Фото: Пресс-фото

Здесь также сохранен режиссерский почерк – минимум диалогов, блестящая игра актеров, полутонов и подтекстов, оставляющих зрителю простор для свободной фантазии и размышлений.

Этим фильмом великий режиссер прощается со своими зрителями.

"Это мой последний и очень личный фильм! Он соткан из нитей эмоциональной памяти, возник из самых глубин воспоминаний, пережитых и скрытых в лабиринтах сознания. Я обнажил в нем величайшие тайны своей души... Множество запутанных путей..." - говорит Йос Стеллинг.

Программы фестиваля уже в Сети, билеты можно приобрести в Biļešu serviss.

Фото: Пресс-фото

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