В аэропорту "Рига" создано подразделение Земессардзе

В аэропорту указывают, что первые земессарги подразделения приняли присягу, прошли базовую подготовку и получили свои сертификаты, а следующая группа будущих земессаргов для прохождения базовой подготовки уже сформирована.

Подразделение Земессардзе аэропорта "Рига" будет включено в состав 17-го боевого батальона поддержки 1-й рижской бригады Земессардзе.

Председатель правления аэропорта Лайла Одиня отмечает, что непрерывность работы, планирование и защита аэропорта как важнейшего объекта национальной инфраструктуры имеют особое значение. "Создание подразделения Земессардзе - инициатива наших работников, именно наши работники выразили желание активно участвовать в укреплении защиты аэропорта", - указала она.

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