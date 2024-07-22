Руководство Postimees Grupp переймет Сильвер Соомре

Тиивель в дальнейшем будет руководить Apollo Group, в которую входят Vapiano, O’Learys, KFC, кинотеатры и т. д.

Как говорится в сообщении, нынешний руководитель Apollo Group Лииси Знатокова уходит в отпуск по уходу за ребенком, в свою очередь, ее место займет Тоомас Тиивель.

Член правления Apollo Group и Postimees Grupp Кристел Волвер выразила благодарность Лииси за выдающуюся работу в компании, а также пожелала удачи на новом этапе жизни.

"Тоомас показал себя как способный руководитель, который не только управлял Postimees Grupp, но и в начале этого года вступил в совет по надзору Apollo Group, что сделало его логичным кандидатом на эту должность", - отметила Волвер. Она также поблагодарила Силвера Соомре, который на нынешней должности показал себя очень хорошо и достиг впечатляющих результатов. "Очень приятно, что наше предприятие допускает рост и карьерное продвижение руководителей высшего звена", - отметила Волвер.

Как уже сообщалось, Тоомас Тиивель руководил Postimees Grupp с конца августа 2021 года по конец июля этого года. Ранее Тиивель руководил такими предприятиями, как Starman, Tele2 и Bauhof. До Тиивеля должность председателя правления Postimees Grupp с ноября 2019 года по август 2021 года занимал Андрус Раудсалу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!