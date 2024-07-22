Объявление через минуту. Как Байден принимал решение отказаться от участия в выборах президента США

Новые данные оптимизма не внушали. Более того, ожидалось, что на этой неделе к кампании за снятие кандидатуры Байдена подключатся новые фигуры в Демократической партии.

Президенту предстояло принять решение.

Вместе с Донилоном Байден начал составлять заявление, сообщающее о его выходе из гонки. Ричетти в это время прорабатывал подробности того, как оно будет распространяться и как информировать об этом других сотрудников аппарата.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

По данным источников Би-би-си, Байден принял окончательное решение о выходе из президентской гонки в воскресенье утром, отдельно позвонив главе администрации Джеффу Зиентсу, руководителю своей предвыборной кампании Джен О’Мэлли Диллон и вице-президенту Камале Харрис, чтобы сообщить им об этом.

В воскресенье днем, в 13:45 по местному времени, президент провел видеоконференцию с самыми высокопоставленными сотрудниками Белого дома и предвыборного штаба, включая Аниту Данн, которая руководит коммуникационной стратегией Белого дома. Спустя минуту он выступил с публичным заявлением.

«Он сказал, что размышлял над этим последние несколько дней», — сообщил Би-би-си высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Хотя в своем первоначальном заявлении Байден не упомянул Камалу Харрис в качестве потенциального кандидата в президенты, спустя полчаса он написал в Х (бывший твиттер), что поддерживает ее кандидатуру.