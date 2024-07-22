Журналистку Алсу Курмашеву за закрытыми дверями осудили на 6,5 лет колонии за "фейки" об армии

По третьему уголовному делу против журналистки — за неуведомление о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК) суд уже принял решение оштрафовать Курмашеву на 10 тысяч рублей. Лишение свободы этой статьей Уголовного кодекса не предусмотрено.

Курмашева — гражданка России и США. Она много лет жила и работала в Чехии. Осенью 2023 года она ненадолго приехала на родину навестить мать и брата с инвалидностью. Ее задержали в аэропорту Казани, когда она уже вылетала в Прагу.

Президент «Радио Свобода» Стивен Капус назвал судебный процесс и приговор Курмашевой «издевательством над правосудием» и потребовал ее освобождения, цитирует его заявление AP.

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Журналисты на обмен

Приговор Курмашевой по делу о «фейках» был вынесен в тот же день, 19 июля, что и приговор гражданину США, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии обвинения, Гершкович под видом репортерской работы «по заданию ЦРУ» собирал информацию об оборонном «Уралвагонзаводе». Журналист вину отрицал.

Суд над Гершковичем также прошел в рекордно быстрые сроки (состоялось три заседания) и в закрытом режиме, за исключением оглашения приговора.

Имена Гершковича и Курмашевой упоминались среди других граждан США, осужденных в России, которых Москва, возможно, готова обменять на граждан России, осужденных за границей. В частности, Владимир Путин в интервью ведущему Такеру Карлсону в феврале 2024 года давал понять, что Кремль хотел бы вернуть в Россию «патриота», осужденного в Германии за убийство — в нем узнали Вадима Красикова, которого считают сотрудником российских спецслужб. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Путин заявил тогда, что спецслужбам надо «договариваться».

Власти США уделяют «огромное внимание» делу Курмашевой, заявил 18 января 2024 года официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Национальный клуб прессы США добивается признания Курмашевой неправомерно задержанной.