Журналистку Алсу Курмашеву за закрытыми дверями осудили на 6,5 лет колонии за "фейки" об армии

Верховный суд Татарстана приговорил журналистку Алсу Курмашеву к 6,5 годам лишения свободы за «фейки» о российской армии. Это одно из трех уголовных дел против Курмашевой — гражданки США и России. Ранее ее имя упоминалось в контексте возможного обмена осужденными между двумя странами.
О приговоре журналистке татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (в реестре «иноагентов», объявлена «нежелательной организацией» в России) Алсу Курмашевой — 6,5 лет колонии по статье о «военных фейках» (ч. 2 ст. 207.3 УК) — в понедельник со ссылкой на представителя суда сообщило агентство Associated Press.
Как следует из карточки суда, судья огласил решение еще в пятницу, 19 июля. Рассмотрение дела о «фейках» заняло два дня, приговор был оглашен на закрытом заседании.
Максимальное наказание, предусмотренное этой статье Уголовного кодекса — до десяти лет лишения свободы.
За что судили журналистку
Как пишет AP со ссылкой на пресс-службу суда, закрытый режим объясняется секретностью дела. Что легло в его основу, представитель суда не стал пояснять.
Ранее РБК со ссылкой на обвинение сообщал, что поводом для дела стала книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», вышедшая в ноябре 2022 года. Одним из редакторов книги была Курмашева.
Дело о «фейках» против журналистки было заведено, когда Курмашева уже находилась в СИЗО по другому уголовному делу — по редкой ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по добровольной регистрации как «иноагента» гражданином, собирающим сведения в области военной, военно-технической деятельности России). Курмашева стала первым человеком, против которого было возбуждено дело по этой статье. О том, на каком этапе находится рассмотрение этого дела, публично не сообщалось.
По третьему уголовному делу против журналистки — за неуведомление о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК) суд уже принял решение оштрафовать Курмашеву на 10 тысяч рублей. Лишение свободы этой статьей Уголовного кодекса не предусмотрено.
Курмашева — гражданка России и США. Она много лет жила и работала в Чехии. Осенью 2023 года она ненадолго приехала на родину навестить мать и брата с инвалидностью. Ее задержали в аэропорту Казани, когда она уже вылетала в Прагу.
Президент «Радио Свобода» Стивен Капус назвал судебный процесс и приговор Курмашевой «издевательством над правосудием» и потребовал ее освобождения, цитирует его заявление AP.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Журналисты на обмен
Приговор Курмашевой по делу о «фейках» был вынесен в тот же день, 19 июля, что и приговор гражданину США, журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По версии обвинения, Гершкович под видом репортерской работы «по заданию ЦРУ» собирал информацию об оборонном «Уралвагонзаводе». Журналист вину отрицал.
Суд над Гершковичем также прошел в рекордно быстрые сроки (состоялось три заседания) и в закрытом режиме, за исключением оглашения приговора.
Имена Гершковича и Курмашевой упоминались среди других граждан США, осужденных в России, которых Москва, возможно, готова обменять на граждан России, осужденных за границей. В частности, Владимир Путин в интервью ведущему Такеру Карлсону в феврале 2024 года давал понять, что Кремль хотел бы вернуть в Россию «патриота», осужденного в Германии за убийство — в нем узнали Вадима Красикова, которого считают сотрудником российских спецслужб. Он был приговорен к пожизненному заключению за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Путин заявил тогда, что спецслужбам надо «договариваться».
Власти США уделяют «огромное внимание» делу Курмашевой, заявил 18 января 2024 года официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Национальный клуб прессы США добивается признания Курмашевой неправомерно задержанной.