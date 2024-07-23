Беларусь на 31-м году правления Лукашенко в графиках и схемах

Александр Лукашенко правит Беларусью уже 30 лет и собирается на новый президентский срок — уже седьмой по счету — в 2025 году. Русская служба Би-би-си проанализировала, как изменились белорусская экономика и общество за его длительное правление.
Особый упор мы сделали на последнее десятилетие, которое ознаменовалось рекордными протестами против власти Лукашенко и еще более тесной взаимосвязью с Россией.
Сближение с Россией
ВВП Беларуси и России в последние годы показывают все более схожую динамику — особенно это видно при сравнении их с крупнейшими экономиками мира. Наиболее ярко эта тенденция проявилась после аннексии Россией Крыма и президентских выборов в Беларуси в 2020 году, результаты которых вызвали многотысячные протесты, жестко подавленные властью.
Европейский союз не признал итоги тех выборов и ввел санкции за их фальсификацию и последовавшие за ними репрессии — тогда это привело к спаду экономики Беларуси. Спустя два года новая волна рецессии связана уже с нападением России на Украину и новой мощной волной санкций.
Другой важный экономический показатель — прямые инвестиции (когда компания или человек вкладывает деньги в другую страну, чтобы создать там бизнес, купить завод или открыть офис).
В 2010 году Россия занимала более 90% от всего объема прямых инвестиций в Беларусь, но потом ее доля резко сократилась, а доля стран ЕС на фоне короткого периода потепления экономических отношений между Минском и Брюсселем в середине и конце 2010-х возросла. Но после выборов 2020 года и начала войны в Украине доля России постепенно вновь стала расти.
Некоторые европейские страны — например, Германия, Австрия и Польша — по-прежнему остаются среди инвесторов, хоть и не в прежних объемах. Это может объясняться тем, что компаниям из «недружественных стран» (список, подобный российскому, куда входят США и страны ЕС) грозят потери при выводе средств из Беларуси — как из-за санкций, затрудняющих перевод денег из страны, так и из-за контрсанкций Минска.
В итоге иностранные компании вынуждены инвестировать прибыль обратно в белорусскую экономику. Так, в 2023 году иностранные инвесторы реинвестировали почти 40,5% общего объема прямых инвестиций в страну, установив десятилетний рекорд.
Лидером же по объему прямых инвестиций в Беларусь в последние годы стал Кипр, который остается привлекательной страной для бизнеса из-за своей налоговой системы и других особенностей. Невозможно точно установить, какие зарегистрированные на Кипре компании или частные лица инвестировали в Беларусь, поскольку там расположены офисы множества международных компаний, включая российские.
Изоляцию Беларуси усиливает и тот факт, что сейчас Минск поддерживает авиасообщение с чуть более чем дюжиной стран, главным образом — с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, куда входит и Россия. Евросоюз закрыл свое небо для белорусских авиакомпаний после инцидента в мае 2021 года. Тогда белорусские власти принудительно посадили лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, и арестовали летевшего на нем создателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу.
Влияние протестов
На самом деле по итогам почти каждых президентских выборов в Беларуси ЕС вводил санкции в отношении Минска из-за продолжающегося давления на оппозицию. Впервые ЕС ввел ограничения против Беларуси в 1997 году.
Еще один важный экономический показатель — это реальные располагаемые доходы. Это деньги, которые остаются у человека или семьи после уплаты всех налогов и других обязательных платежей с учетом изменения цен. Они, как правило, измеряются в процентном соотношении год к году. Как мы видим на графике, этот показатель опускался практически всегда после президентских выборов в Беларуси (в 2010, 2015 и 2020 годах), за которыми следовали санкции ЕС.
События 2020 года заметно повлияли и на один из самых амбициозных проектов Минска — «силиконовую долину», которая появилась в середине 2000-х и успешно развивалась в 2010-х. Однако после протестов 2020 года и полномасштабного вторжения России в Украину доля высокотехнологичного сектора в ВВП Беларуси пошла на спад. Этому способствовал уход некоторых крупных компаний — например, компании-разработчика компьютерной игры World of tanks, а также сокращение числа IT-специалистов (по подсчетам белорусского портала dev.by за последние два года их количество сократилось почти на 20 тысяч человек) и их вероятная эмиграция.
Согласно данным Евростата, эмиграция из Беларуси в последние годы тоже усилилась — с 2020 года количество выданных белорусам первичных ВНЖ в странах Евросоюза (главным образом в соседней Польше) увеличилось в пять раз.
Репрессии не закончились
Массовый отъезд людей происходит на фоне резкого ухудшения ситуация с правами человека в Беларуси после выборов 2020 года и последовавших за ними протестов, которые считаются самыми многочисленными в современной истории страны и которые были жестоко подавлены. После тех событий произошел резкий скачок числа политзаключенных в Беларуси с двузначных значений до более тысячи человек.
Согласно подсчетам белорусской правозащитной организации «Весна», по данным на 21 июля 2024 за решеткой остается 1378 человек.
2020 год также отметился массовыми задержаниями журналистов и последующей эмиграцией некоторых из них. Так, ведущий развлекательных программ на государственном телевидении Беларуси Денис Дудинский был уволен и арестован за поддержку протестов. Впоследствии он бежал из страны с женой и сейчас работает на польском канале Белсат ТВ, вещающем для белорусской аудитории.
Сейчас власти Беларуси с помощью блокировок и других репрессивных мер почти зачистили информационное поле в стране от независимых медиа. В 2023 году в закон о СМИ внесли поправку, запретившую работу иностранных медиа в стране. При этом Беларусь создает медиахолдинг так называемого Союзного государства России и Беларуси, и уже много лет подряд эксперты говорят о засилье российского контента на белорусском ТВ.
По оценке Бориса Горецкого из Белорусской ассоциации журналистов (запрещена в Беларуси как «экстремистская» организация), примерно 20 независимых белорусских СМИ продолжает работать из-за рубежа.
По его словам, в результате репрессий прекратили свое существование 7-8 СМИ. У одного из таких изданий — газеты «Народная воля», существовавшей с 1995 года и многократно подвергавшейся притеснениям из-за критики властей — сменился владелец после блокировки и отзыва государственной лицензии в 2023 году, и тон ее материалов сразу сменился на прорежимный.
Как Беларусь теряет идентичность
В то время как многие независимые белорусские СМИ в изгнании стараются производить контент на белорусском языке, в системе среднего образования он постепенно замещается русским. Сейчас только 10% белорусских детей учатся на родном языке, почти все остальные — на русском. Начало этому было положено еще при СССР, а в год прихода Лукашенко к власти, согласно данным белорусского интернет-портала Zerkalo.io, на белорусском обучалось 40,6% школьников.