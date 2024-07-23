Беларусь на 31-м году правления Лукашенко в графиках и схемах

Фото: BBC

Репрессии не закончились

Массовый отъезд людей происходит на фоне резкого ухудшения ситуация с правами человека в Беларуси после выборов 2020 года и последовавших за ними протестов, которые считаются самыми многочисленными в современной истории страны и которые были жестоко подавлены. После тех событий произошел резкий скачок числа политзаключенных в Беларуси с двузначных значений до более тысячи человек.

Согласно подсчетам белорусской правозащитной организации «Весна», по данным на 21 июля 2024 за решеткой остается 1378 человек.

graph Фото: BBC

2020 год также отметился массовыми задержаниями журналистов и последующей эмиграцией некоторых из них. Так, ведущий развлекательных программ на государственном телевидении Беларуси Денис Дудинский был уволен и арестован за поддержку протестов. Впоследствии он бежал из страны с женой и сейчас работает на польском канале Белсат ТВ, вещающем для белорусской аудитории.

graph Фото: BBC

Сейчас власти Беларуси с помощью блокировок и других репрессивных мер почти зачистили информационное поле в стране от независимых медиа. В 2023 году в закон о СМИ внесли поправку, запретившую работу иностранных медиа в стране. При этом Беларусь создает медиахолдинг так называемого Союзного государства России и Беларуси, и уже много лет подряд эксперты говорят о засилье российского контента на белорусском ТВ.

По оценке Бориса Горецкого из Белорусской ассоциации журналистов (запрещена в Беларуси как «экстремистская» организация), примерно 20 независимых белорусских СМИ продолжает работать из-за рубежа.