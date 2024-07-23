Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Вице-президент США Камала Харрис - политик с высокими шансами заменить Джо Байдена - как в президентской кампании, противостоя Дональду Трампу, так и в итоге в Белом доме. DW - о карьере и взглядах Харрис.
Когда в августе 2020 года Камала Харрис согласилась с предложением Джо Байдена пойти вместе с ним на выборы, став кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии, и сжала руку Байдена на сцене во время партийного съезда, будущее этого дуэта казалось блестящим.
Байден - во многом благодаря своему многолетнему политическому опыту - был на пути к победе над республиканцем Дональдом Трампом и, как казалось многим, возвращению Соединенных Штатов к ощущению нормальной жизни. Харрис была харизматичным, энергичным лидером нового времени - ребенок родителей-иммигрантов из Ямайки и Индии, женщина, которая пришла в политику после того, как сделала успешную карьеру, дважды избираясь генпрокурором Калифорнии.
Теперь после того, как Байден под шквалом критики, в том числе и из лагеря Демпартии и ее ведущих спонсоров, принял решение прекратить борьбу за свое переизбрание, Камала Харрис может быть призвана в президентскую кампанию демократов и сразится с Дональдом Трампом на ноябрьских выборах. Однако ее блеск сильно потускнел за четыре года пребывания в Белом доме, констатируют наблюдатели.
Американская история Камалы Харрис
Камала Харрис родилась в 1964 году в высокообразованной мигрантской семье в Окленде, штат Калифорния. Ее мать Шьямала Гопалан - уроженка Индии, исследовательница в области рака груди, а отец - профессор экономики Дональд Джей Харрис, выходец из Ямайки. Родители Харрис принимали активное участие в движении за гражданские права в США в 1960-х годах.
Согласно автобиографии Камалы Харрис "Истины, которые мы храним", этот опыт повлиял и на ее собственную карьеру. Харрис вспоминает, как мать говорила ей и ее сестре Майе: "Не сидите сложа руки и не жалуйтесь на что-то. Сделайте что-нибудь!". Брак ее родителей распался, когда Камале было 7 лет. Пять лет спустя Шьямала Гопалан нашла работу в Канаде, и семья переехала в Монреаль.
Там будущий американский вице-президент закончила среднюю школу. Затем вернулась в США, чтобы изучать политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне, а в 1986 году переехала в свой родной штат Калифорния, чтобы изучать право. Через три года получила степень доктора права, а в июне 1990 года была принята в Калифорнийскую коллегию адвокатов.
В том же году она начала работу в качестве помощника окружного прокурора, продвигаясь по карьерной лестнице и дослужившись в итоге до должности генерального прокурора Калифорнии. В 2011 году Харрис стала первой женщиной, чернокожей и американкой южноазиатского происхождения, занявшей этот пост.
"Лучший полицейский Калифорнии"
Прокурорская карьера Харрис, по оценкам наблюдателей, была неоднозначной. Она называла себя "лучшим полицейским Калифорнии", но вызывала возмущение полиции своим отказом добиваться смертного приговора даже в тех случаях, когда были убиты полицейские. В то же время Харрис критиковали за то, что она не прилагала больших усилий для борьбы с коррупцией в правоохранительных органах.
Она была инициатором введения системы крупных штрафов и потенциального лишения свободы для родителей, чьи дети пропускали слишком много уроков в школе, что непропорционально сильно отразилось на семьях цветных калифорнийцев. В 2014 году она отшутилась в ответ на вопрос о легализации марихуаны, но пять лет спустя, выдвигая свою кандидатуру на пост президента от Демпартии, заявила, что "абсолютно за" это.
В 2015 году Харрис объявила, что баллотируется от Калифорнии в Сенат США, и заручилась поддержкой Джо Байдена и тогдашнего президента Барака Обамы. В 2017 году стала второй чернокожей женщиной-сенатором. А в 2019 году начала кампанию по собственному выдвижению кандидатом в президенты от Демократической партии, причем одним из ее соперников тогда являлся Байден.
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