Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Американская история Камалы Харрис

Камала Харрис родилась в 1964 году в высокообразованной мигрантской семье в Окленде, штат Калифорния. Ее мать Шьямала Гопалан - уроженка Индии, исследовательница в области рака груди, а отец - профессор экономики Дональд Джей Харрис, выходец из Ямайки. Родители Харрис принимали активное участие в движении за гражданские права в США в 1960-х годах.

Согласно автобиографии Камалы Харрис "Истины, которые мы храним", этот опыт повлиял и на ее собственную карьеру. Харрис вспоминает, как мать говорила ей и ее сестре Майе: "Не сидите сложа руки и не жалуйтесь на что-то. Сделайте что-нибудь!". Брак ее родителей распался, когда Камале было 7 лет. Пять лет спустя Шьямала Гопалан нашла работу в Канаде, и семья переехала в Монреаль.

Детство в Калифорнии: Камала Харрис (слева) с сестрой Майей и матерью в Окленде, январь 1970 года Фото: DW

Там будущий американский вице-президент закончила среднюю школу. Затем вернулась в США, чтобы изучать политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне, а в 1986 году переехала в свой родной штат Калифорния, чтобы изучать право. Через три года получила степень доктора права, а в июне 1990 года была принята в Калифорнийскую коллегию адвокатов.