Эксперт: избрание Харрис значило бы более предсказуемые условия для безопасности Латвии

Эксперт выразил мнение, что одной из главных причин поддержки Байденом и большинством Демократической партии кандидатуры вице-президента Харрис на пост президента США является то, что она была частью кампании Байдена.

"Однако Харрис свою позицию, свои послания и нарративы еще предстоит отстоять, и предвыборная кампания в США имеет очень большое значение, учитывая, что она начинается более чем за год до выборов", - сказал Варгулис.

В связи с этим Харрис ждут большие вызовы, но в то же время четыре месяца - это не невозможное время для того, чтобы зарекомендовать себя и конкурировать с Трампом, отметил эксперт.

"Уже первые сообщения, которые прозвучали, что Харрис собрала более 80 миллионов долларов на свою кампанию, свидетельствуют о намерении и способности в очень ограниченное время быть успешной и эффективной", -сказал Варгулис.

Параллельно эксперт считает, что избрание Харрис на высокий пост означало бы более предсказуемые условия для безопасности Латвии.