Эксперт: избрание Харрис значило бы более предсказуемые условия для безопасности Латвии

Вице-президента США Камалу Харрис, которую после выхода Джо Байдена из борьбы за переизбрание потенциально можно было бы выдвинуть кандидатом от Демократической партии, ждут большие вызовы, но конкуренция с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом возможна, признал заместитель директора Латвийского института внешней политики Мартиньш Варгулис.
Эксперт выразил мнение, что одной из главных причин поддержки Байденом и большинством Демократической партии кандидатуры вице-президента Харрис на пост президента США является то, что она была частью кампании Байдена.
"Однако Харрис свою позицию, свои послания и нарративы еще предстоит отстоять, и предвыборная кампания в США имеет очень большое значение, учитывая, что она начинается более чем за год до выборов", - сказал Варгулис.
В связи с этим Харрис ждут большие вызовы, но в то же время четыре месяца - это не невозможное время для того, чтобы зарекомендовать себя и конкурировать с Трампом, отметил эксперт.
"Уже первые сообщения, которые прозвучали, что Харрис собрала более 80 миллионов долларов на свою кампанию, свидетельствуют о намерении и способности в очень ограниченное время быть успешной и эффективной", -сказал Варгулис.
Параллельно эксперт считает, что избрание Харрис на высокий пост означало бы более предсказуемые условия для безопасности Латвии.
"Если президентом будет Харрис, это будет означать предсказуемость, продолжение прежней политики США, поддержку Украины в Конгрессе, понимание событий на Ближнем Востоке, а также вклад в нашу региональную безопасность", - сказал Варгулис.
Если же президентом США изберут Трампа, то следует считаться с непредсказуемостью.
"Но в данном случае непредсказуемость может сработать по обоим направлениям, в том числе и в отношениях США с Россией", - отметил эксперт.
Варгулис, оценивая оставшееся время до президентских выборов в США, сказал, что, по его мнению, ожидается тревожное время, различные потенциальные повороты - как внутриполитические, так и внешнеполитические. Кроме того, момент, когда США сосредоточены на внутриполитических вызовах - это время, которое могут использовать соперники для эскалации ситуации в Украине или на Ближнем Востоке, высказал мнение эксперт.
Эксперт также выразил мнение, что и демократы, и республиканцы, чтобы мобилизовать своего избирателя и получить дополнительные голоса, "могут использовать самые немыслимые для нас сейчас методы и способы".
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