12 июля в Госполицию поступила информация о том, что в волости Виргас Южнокурземского края на территории некой собственности злонамеренно был подожжен сарай для сена, неподалеку от которого находился и четвероногий друг владельца - собака Арго.

Должностные лица Южнокурземского участка Курземского регионального управления Госполиции по факту произошедшего начали уголовный процесс и 17 июля по подозрению в совершении преступления задержали двух совершеннолетних молодых людей, которые 16 июля в злонамеренных целях побывали также в собственности в Дуналкской волости.

Личности установлены благодаря сотруднику Госполиции, который в свободное от работы время отправился на вечернюю пробежку и заметил транспортное средство, которое раньше он не видел, припаркованное возле кладбища в Дуналкской волости. В то время, когда неподалеку был констатирован поджог сарая, эта информация очень пригодилась - сотрудник запомнил государственный регистрационный номерной знак, что привело к задержанию предполагаемых виновных.

Правоохранители, проведя работу в рамках уголовного процесса, выявили причастность молодых людей в общей сложности к семи поджогам. Установлено также, что молодые люди совершили и другие преступления, а именно кражи чужого имущества, в том числе украв собаку Арго. Должностные лица Госполиции выяснили, куда молодые люди доставили собаку, и вернули ее хозяину.

Хозяин, у которого сгорел сарай, считал, что вместе с имуществом погиб и его четвероногий друг, поэтому встреча с Арго была особенной и эмоциональной как для хозяина, так и для сотрудников полиции.

Государственная полиция продолжает работу по уголовному делу. На минувшей неделе правоохранители обратились в суд с просьбой применить к молодым людям меру пресечения - арест, который и вступил в силу.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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