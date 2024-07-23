Огромная пробка на Рижской окружной дороге. Известна новая информация об аварии

Спасатели перекрыли дорогу, так как у вовлеченного в ДТП грузовика был пробит топливный бак и дизель выливался на дорогу. Пока его не удалось собрать, ездить по шоссе могло быть опасно.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Айнар Путнис пояснил, что в конкретном случае самой большой проблемой был пробитый в результате аварии топливный бак грузовика. Бак пострадал снизу и опустел еще до прибытия VUGD - на проезжую часть вылилось 150 литров топлива. Поэтому требовалось много абсорбента, был привлечен и дополнительный химический автомобиль, у которого запас абсорбента больше. При помощи абсорбента удалось хоть как-то ограничить дальнейшее распространение топлива по асфальту.

В автомобиле Renault находилась только водитель. Она после удара смогла сама выбраться из автомобиля. По словам водителя грузовика, было похоже, что женщина отвлеклась от дороги, заснула или ей стало плохо.

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