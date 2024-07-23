Двое 16-летних подростков обвиняются в убийстве двух человек в Резекне

Обвиняемые подростки вместе с другими мужчинами употребляли алкогольные напитки, во время чего из-за разногласий между ними произошел конфликт. Обвиняемые намеренно ударили одного мужчину острым предметом в различные части тела, нанеся ему травмы средней тяжести.

Будучи недовольными незаконными действиями обвиняемых подростков, остальные мужчины в доме потребовали, чтобы те покинули дом.

Обвиняемые, один из которых находился под воздействием алкоголя, а второй - психотропных веществ, осознавая, что один мужчин находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, а другой - со сломанной ногой и в тяжелом состоянии алкогольного опьянения, то есть, находятся в беспомощном состоянии и физически не могут сопротивляться насильственным действиям, решили их убить.

Обвиняемые начали бить мужчин в разные части тела, кроме того, найденным в доме ножом они несколько раз ударили каждого из них в район сердца, в спину, руки и ноги.

В результате упомянутых действий обвиняемых мужчинам были нанесены тяжкие телесные повреждения, что стало причиной их смерти.

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