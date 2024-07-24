Вайкуле о встречах с чиновниками в РФ: "Они все меняются, а я остаюсь"

Журналист Вадим Радионов спросил о временах, когда Лайма Вайкуле выступала на концертах в постсоветской России, встречала Путина, Шойгу и других политических деятелей. Замечала ли она их тогда?

"Кто на них обращал внимание? Мы же были звезды. Кто они такие для меня?" - сказала певица, объяснив, что смотрела на них свысока.

"Потому что они одни из, а мы - только одни. Будут разные министры, но не будет второй Лаймы".

Артистка призналась, что задумалась об этом впервые. Она не знает, что они тогда думали: "Это не то, что я - звезда, а то, что мне этот человек интересен, а этот - не очень".

Говоря о том количестве высказываний в адрес себя и своей подруги и коллеги Аллы Пугачевой, Вайкуле заметила, что "невозможно перечеркнуть то, что человек создавал на протяжении своей жизни".

"Она всю жизнь создавала свою репутацию, себя, свою правду, которую люди признали и полюбили. И она честная, и вот она такая. Если она говорит, то это значит что-то", - указала Вайкуле.

Она подчеркнула, что сейчас, когда Пугачева покинула Россию, то на сцене стали появляться люди, которых давно забыли:

"Их забыли не потому что они плохие или хорошие, а потому что им не хватило духу. Не хватило остаться на плаву. Они же были известные, но затихли. Это же большая работа и сильная выдержка [...].

Их не было 20 лет и вдруг они возникли, и еще рассказывают, что это Алла им запрещала выступать. Она им мешала. Нельзя помешать тому, кого нет!".

Видео: интервью с Лаймой Вайкуле

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