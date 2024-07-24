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Студенты вузов Тарту в ужасе: арендовать квартиру за приемлемую цену практически невозможно

Кадрианн Куммер
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Если раньше двухкомнатные квартиры в Тарту стоили около 550 евро, то сейчас цены выросли до ста евро. В результате многие молодые люди предпочитают жить вместе - так дешевле.
Если раньше двухкомнатные квартиры в Тарту стоили около 550 евро, то сейчас цены выросли до ста евро. В результате многие молодые люди предпочитают жить вместе - так дешевле. Фото: Konstantin Sednev

Студенты жалуются на трудности при поисках недорогой квартиры, которая к тому же находится в подходящем месте и в приличном состоянии. По мнению маклеров, арендный рынок в Тарту просто оживлен, пишет Rus.Postimees.

Перевод: Анита Авакова

"Постепенно ситуация накаляется", - говорит Маргарета, которая только что окончила школу и вместе с подругой детства Викторией ищет съемную квартиру в Тарту. Сначала девушки искали жилье по отдельности, но потом поняли, что выгоднее снять двух- или трехкомнатную квартиру и жить вместе.

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