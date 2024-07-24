Венгрия угрожает Украине из-за запрета транзита нефти из РФ

После того как Украина запретила транзит через свою территорию российской нефти компании "Лукойл", Венгрия объявила о контрмерах. "Мы заблокируем выделение средств из Европейского фонда мира до тех пор, пока Украина не решит проблему "Лукойла", - заявил во вторник, 23 июля, министр иностранных дел Петер Сийярто венгерскому телеканалу ATV. По данным Венгрии, речь идет о сумме в 6,5 млрд евро, которые должны быть потрачены на поставки оружия и боеприпасов в Украину.

Сийярто выразил уверенность, что ЕС убедит Украину разблокировать поставки нефти российской компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступала в Восточную Европу.

Конфликт будет рассмотрен в Еврокомиссии

Июньское ужесточение санкций, введенных Украиной против "Лукойла", вызывают беспокойство в ЕС. Еврокомиссия, сообщает агентство dpa, объявила, что информация, полученная в письменном заявлении от Венгрии и Словакии, изучается. По просьбе двух восточноевропейских стран, в среду, 24 июля, состоится заседание Комитета по торговой политике ЕС.