В Латгале ребенок вызвал полицию, у родителей констатировали под три промилле алкоголя в крови

В конце прошлой недели должностные лица Латгальского регионального управления Госполиции получили два вызова - в Балвском крае и Резекненском крае, где родители, возможно, находились в состоянии алкогольного опьянения и не выполняли обязанности по уходу за своими несовершеннолетними детьми. В одном из случаев правоохранителей вызвал ребенок. В обоих случаях против родителей начат процесс об административном правонарушении, сообщает Госполиция.
20 июля правоохранители получили информацию о том, что в одной из волостей Резекненского края без присмотра родителей оставлены несовершеннолетние дети. По предварительной информации, известно, что по своему месту жительства без присмотра взрослых были оставлены дети 2015 года рождения и 2019 года рождения. Позже на место жительства прибыли также родители - женщина 1989 года рождения и мужчина 1972 года рождения - вместе с еще двумя детьми (2010 и 2013 г. рожд.). При проверке выяснилось, что оба родителя находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения - у матери констатировали 2,67 промилле алкоголя, а у отца - 2,89 промилле.
Учитывая, что оба родителя в таком состоянии не могли обеспечить полноценный уход и безопасность детей, несовершеннолетних передали на попечение другому члену семьи. В отношении отца и матери начаты процессы об административном правонарушении за присмотр за детьми, будучи под воздействием алкоголя.
21 июля должностные лица Латгальского регионального управления Госполиции, реагируя на вызов ребенка 2015 года рождения, который не смог разбудить спящую мать, около 20:00 прибыли по адресу в город Балви.
Прибывшие полицейские обнаружили несовершеннолетнего ребенка, его мать и отца. У правоохранителей возникли подозрения, что взрослые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Проверка показала, что у женщины 2,27 промилле алкоголя в крови, а у мужчины - 2,81 промилле.
И в этом случае родители не смогли обеспечить полноценный уход и безопасность ребенка. Ребенок передан под опеку другому члену семьи. В свою очередь, против отца и матери начаты процессы об административном правонарушении за присмотр за ребенком, будучи под воздействием алкоголя.
Согласно Закону о защите прав детей за такое административное правонарушение применяется предупреждение или штраф до 210 евро.
Полиция напоминает, что одна из главных задач родителей - заботиться о жизни и безопасности детей! Кроме того, полиция и впредь призывает жителей не быть равнодушными и информировать о подобных случаях, позвонив по номеру телефона 110.
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