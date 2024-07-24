В Латгале ребенок вызвал полицию, у родителей констатировали под три промилле алкоголя в крови

20 июля правоохранители получили информацию о том, что в одной из волостей Резекненского края без присмотра родителей оставлены несовершеннолетние дети. По предварительной информации, известно, что по своему месту жительства без присмотра взрослых были оставлены дети 2015 года рождения и 2019 года рождения. Позже на место жительства прибыли также родители - женщина 1989 года рождения и мужчина 1972 года рождения - вместе с еще двумя детьми (2010 и 2013 г. рожд.). При проверке выяснилось, что оба родителя находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения - у матери констатировали 2,67 промилле алкоголя, а у отца - 2,89 промилле.