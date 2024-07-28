С 16 по 19 июля в Страсбурге на первое пленарное заседание собрался новый, избранный в июне созыв Европарламента. TVNET+ во второй день пленарного заседания, 17 июля, опросил новоизбранных депутатов от Латвии о первых впечатлениях, рабочих задачах, а также долгосрочных целях в новой должности. "Ощущения даже гораздо лучше, чем то, к чему я готовился. Чувствую себя оптимистичнее и позитивнее в связи с тем, что получится или не получится здесь сделать", - говорит Рейнис Познякс, избранный от "Объединенного списка" и работающий в Европейской группе консерваторов и реформистов.

- Какая атмосфера царила на первом пленарном заседании? Были ли вопросы, по которым чувствовалось обострение, или, может быть, вас что-то уже успело удивить?

- В данный момент на пленарном заседании был один важный вопрос - резолюция о поддержке Украины, и было довольно интересно наблюдать за различными выходками активистов. Конечно, тех самых голубей мира, которых наизбирали и здесь. Но это, с одной стороны, не сюрприз, это ожидалось. К счастью, в целом абсолютное большинство парламента за поддержку Украины.

- Вы в предвыборный период довольно четко обозначили главные проблемы, которые хотите решать в ЕП в первую очередь - это как слишком медленная поддержка Украины, так и укрепление внешних границ Европы и приграничья в целом. У вас уже обозначился какой-то четкий план действий? И в каких комитетах вы планируете работать?

- Да, обозначился, что буду работать в комитете по безопасности и обороне, который пока является подкомитетом, и буду там постоянным членом. В комитете по иностранным делам буду заместителем, буду работать и в комитете внешнего рынка и защиты потребителей, который будет тесно связан с военной индустрией, если в конце концов Европа разовьет ее в достаточном объеме.