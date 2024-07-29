С 16 по 19 июля в Страсбурге на первое пленарное заседание собрался новый, избранный в июне созыв Европарламента. TVNET+ во второй день пленарного заседания, 17 июля, опросил новоизбранных депутатов от Латвии о первых впечатлениях, рабочих задачах, а также о долгосрочных целях в новой должности. "После выраженной господином Криштопансом позиции и вступления в политическую группу, автор которой - Орбан, похоже, у нас ничего общего особо нет", - говорит об идее создания общей WhatsApp-группы латвийских европарламентариев Рихард Колс, который был избран от Национального объединения и работает в Европейской группе реформистов и консерваторов.

- Какая атмосфера царила на первом пленарном заседании - чувствовалось ли обострение по каким-либо политическим вопросам или, может быть, вас что-то уже успело удивить?

- Поскольку это парламентская работа, которая в основном происходит за кулисами, еще до голосования, Европарламент не так уж сильно отличается от других парламентов. Единственное, конечно, в плане размера и объема - искусство компромисса должно быть в десять раз сильнее и шире использоваться, потому что существует множество политических групп и множество делегаций в них. Делегация может состоять и из одного человека, но у этого человека по какому-либо вопросу может быть золотая карта. Здесь верх берут те депутаты, у которых уже есть непосредственный опыт в Европарламенте.

Мне посчастливилось попасть на дебаты - здесь одно важное отличие от национальных парламентов, которого мне не хватает.