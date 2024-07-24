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Фото и Видео Полиция задержала наркоторговца, который устроил в лесу тайник для хранения кокаина

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Наркотики
Наркотики Фото: Valsts policija

Полиция задержала торговца наркотиками, который устроил в лесу тайник для хранения кокаина.

В четверг, 18 июля, полиция арестовала в лесу под Ригой мужчину 1976 года рождения, который занимался незаконной продажей кокаина в крупном размере на территории Риги, сообщили в полиции.

Мужчину задержали, когда он взял 50 граммов из своего тайника, где хранил наркотики, и пошел к своей машине. В тайнике было около полукилограмма кокаина.

Задержанный уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления. В пятницу, 19 июля, суд в качестве меры пресечения заключил мужчину под стражу.

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