Пенсионеру выставили счет за ассенизацию туалета, хотя соседи тоже им пользуются

Валдис живет в квартире площадью 21 квадратный метр. Если за июнь счет составил чуть менее 26 евро, то уже в июле он составляет почти 116 евро!

В счете мелким шрифтом указано, что в апреле были проведены услуги ассенизации, за которые теперь необходимо заплатить. Внучка Валдиса, Кристине, неоднократно пыталась связаться с управляющей компанией дома, фирмой Nebruk Jelgava, но так и не получила ответа на свои вопросы.

Самый большой вопрос и недоумение - почему счет за услуги ассенизации не распространяется на жителей соседних квартир, которые также пользуются туалетом.

"Приносим извинения от имени компании за возникшую ситуацию - мы установили, что выставление суммы за услуги ассенизации только для одной квартиры было некорректным. Однако мы уже исправили эту ошибку и произвели перерасчет суммы. Исправленные счета будут отправлены жильцам в ближайшее время. Мы также лично извинились перед жильцом дома, который обратил наше внимание на этот конкретный инцидент", - ответили программе в компании по управлению домом.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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