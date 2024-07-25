В результате выборов в Европарламент, прошедших в июне 2024 года, третью по численности группу в нем — «Патриоты за Европу» — сформировали национал-консерваторы и евроскептики. Некоторые из них открыто выступают против помощи Украине в войне.
"Друзья Путина" в Европарламенте. Орбан и Ле Пен создали фракцию, которая выступает против помощи Украине. Чем это опасно?
И это неудивительно, ведь идейным вдохновителем нового альянса стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он привлек в эту группу французское Национальное объединение Марин Ле Пен и несколько партий из других европейских стран. Группу возглавил Жордан Барделла, официальный лидер партии Ле Пен, который этим летом остановился в шаге от поста премьер-министра Франции.
На второй день работы в новом составе Европарламент проголосовал за резолюцию в поддержку Украины. 137 из 720 депутатов проголосовали против и 47 воздержались. 84 человека из не поддержавших резолюцию — члены объединения «Патриоты за Европу».
У этого альянса пока нет шансов изменить баланс сил в Европарламенте в свою пользу, но он может влиять на позиции отдельных европейских стран и продвигать планы примирения с Россией, за которое выступает Виктор Орбан.
Каковы реальные перспективы у этих политических сил, и будет ли расти число их сторонников?
Что объединяет евроскептиков
«Это влиятельный альянс, который стал третьей силой в Европейском парламенте и оттеснил европейских консерваторов, в число которых входят партия Джорджи Мелони и польская партия «Право и справедливость», на четвертую позицию», — говорит Виктор Савинок, старший аналитик Западного института Зигмунта Войцеховского в Познани.
Действительно, ранее самой многочисленной группой евроскептиков были именно европейские консерваторы и реформисты, среди которых преобладали сторонники премьер-министра Италии Мелони и экс-премьера Польши Ярослава Качиньского. Но эти политики, в отличие от «Патриотов за Европу», не сомневались в необходимости оказания военной помощи Украине.
Альянс «Патриоты за Европу» был создан 30 июня на основе партии Фидес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, партии ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и ультраправой австрийской Партии свободы.
Они приняли «Патриотический манифест за европейское будущее», в котором выступают против дальнейшего укрепления полномочий институтов Европейского Союза.
Впоследствии к ним присоединились французское Национальное объединение Марин Ле Пен, итальянская Лига Маттео Сальвини, бельгийская партия «Фламандский интерес», испанская «Vox» («Голос»), португальская «Chega» («Хватит») и Датская народная партия.
Из этих партий только венгерская Фидес, голландская Партия свободы и итальянская Лига в настоящее время находятся у власти в составе правящих коалиций.
Некоторые участники находятся в оппозиции в своих странах, но со временем могут и оказаться в правящих коалициях.
По словам Виктора Савинка, есть как минимум три общие позиции, которые объединяют членов нового альянса.
Во-первых, все они выступают за то, чтобы отобрать ряд полномочий у европейских институтов и вернуть их государствам союза.
«Это те политические силы, которые жалуются на европейскую бюрократию, на недемократичность Евросоюза», — объясняет эксперт.
Они заявляют, что политическая линия разлома в Европе проходит уже не между правыми и левыми, а между так называемыми «централистами», которые хотят создать европейское сверхгосударство, и «патриотами и суверенистами», которые борются за «Европу наций».
«Только через победу и сотрудничество патриотических и суверенных партий по всему континенту мы можем гарантировать наследие, которое оставим нашим детям», — говорится в манифесте «Патриотов за Европу».
Участники альянса подчеркивают, что защищают европейскую идентичность своих стран, традиции и обычаи, греко-римское и иудео-христианское наследие.
Они также едины в критике европейского «зеленого курса». Они считают, что он замедляет экономический рост в Европе, душит аграрный рынок, мелких фермеров и играет на руку крупным международным сельскохозяйственным компаниям.
Зеленый курс, принятый в 2020 году, предусматривает климатически нейтральный статус Европы к 2050 году и сокращение выбросов углерода на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.
Третий общий пункт — ограничение иммиграции в Европу.
«Мы полны решимости защитить свои границы, остановить нелегальную миграцию и сохранить свою культурную идентичность», — говорится в манифесте организации «Патриоты за Европу».
При этом позиции членов альянса в этом вопросе различаются по степени радикализма, в частности, в отношении так называемой реэмиграции – выдворения из страны иностранцев или даже таких иммигрантов, которе получили гражданство, но не смогли, с точки зрения борцов против иммиграции, ассимилироваться.
Если австрийская Партия свободы готова к высылке австрийцев с мигрантским прошлым, если они получили гражданство с нарушением процедур, то партия Марин Ле Пен против таких мер, поясняет Виктор Савинок.
Какова их позиция по Украине?
У альянса нет единой позиции по войне России против Украины. Манифест «Патриоты за Европу» признает право государств ЕС на собственную внешнюю политику.
«Мы признаем дипломатию в качестве основополагающего элемента суверенитета государств-членов. Каждая страна может свободно решать внешние вопросы, не обязывая других действовать таким же образом», — говорится в документе.
В Украине наиболее известна позиция венгерского правительства Виктора Орбана, которое периодически затягивало выделение европейской помощи Киеву или принятие новых пакетов санкций против России. В июле Орбан совершил дипломатическое турне в качестве «поборника мира» в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон.
У Виктора Орбана есть прямой выход на Дональда Трампа, который тоже говорит, что хочет скорейшего завершения войны между Россией и Украиной, и это значительно укрепляет позиции венгерского лидера в альянсе.
Хотя не все в «Патриотах за Европу» согласны с Орбаном.
«Больше всего точек соприкосновения есть у венгерской «Фидес» и австрийской Партии свободы, которые говорят, что нужно отказаться от поддержки Украины, что это не их война, и в Европе есть гораздо более важные вопросы, которые нужно решать», — говорит Виктор Савинок.
Эти партии выступают за возврат к импорту российских энергоносителей — это, по их мнению, впоследствии позволит провести экологическую трансформацию по более низкой цене, а также снизит коммунальные платежи.
Австрийская Партия свободы ранее выступала за референдум о санкциях против России и против выступления Владимира Зеленского в австрийском парламенте.
Ее лидер Герберт Кикль обвиняет в войне не только Россию, но и НАТО, а присоединение Австрии к санкциям против России считает нарушением австрийского суверенитета.
Он также считает, что вступление Украины в ЕС уничтожит европейское сельское хозяйство, и призвал наложить вето на переговоры о приеме Украины.
«Кикль назвал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС актом измены со стороны действующего канцлера Карла Нехаммера по отношению к австрийскому народу», — напоминает Виктор Савинок.
Австрийская Партия свободы имеет неплохие шансы занять первое место на парламентских выборах в Австрии в сентябре и войти в коалиционное правительство.
Третьим соучредителем альянса «Патриоты за Европу» является чешская партия ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Именно его правительство выслало из страны десятки российских дипломатов в 2021 году, когда Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на складе оружия в стране в 2014 году.
Тем не менее, Бабиш давно выступает за мирные переговоры с Россией. В январе 2023 года он безуспешно боролся за пост президента Чехии и уже тогда отрицал необходимость продолжения поставок оружия в Украину, подчеркивая: «Нам нужно оружие для чешской армии».
Он выступает за проведение мирной конференции по Украине, а прием Украины в НАТО считает невозможным.
В Чехии союз Бабиша с Орбаном дал повод его политическим оппонентам обвинить его в пророссийских настроениях.
Бабиш, однако, называет «Патриотов за Европу» проевропейским альянсом и приветствует действия Орбана.
«Визит Орбана (в Украину. - Ред.) демонстрирует, что он настоящий проевропейский политик, который ставит во главу угла прекращение насилия и войны», — заявил Бабиш.
Согласно опросам, партия Бабиша в настоящее время является самой популярной в Чехии и может вернуться к власти осенью 2025 года.
Французское Национальное объединение официально осуждает агрессию России против Украины, а лидер партии Жордан Барделла заявил, что нельзя допустить, чтобы «российский империализм поглотил Украину».
Тем не менее, партия четко очерчивает «красные линии», выступая против предоставления Украине оружия, которым можно было бы обстреливать российскую территорию, и против идеи президента Макрона о возможной отправке в Украину французских военных.
Жордан Барделла выступил против последней резолюции Европарламента в поддержку Украины, поскольку в ней содержится призыв выделять 0,25% ВВП на помощь Украине, что в случае с Францией означало бы 7 млрд евро в год.
Кроме того, Барделла заявил в Европарламенте о недопустимости принятия Украины в НАТО, так как это, по его словам, приведет к эскалации напряжения между Россией и ЕС.
«Это поставит под угрозу нашу экономику и сельское хозяйство из-за серьезного дисбаланса в общей сельскохозяйственной политике», — также считает французский политик.
Кроме того, Барделла осудил критику миротворческих усилий Орбана. ЕС уже сделал Орбану выговор за несогласованные действия.
«Мы не можем осуждать Венгрию, надежного партнера Атлантического альянса, за желание сохранить каналы для дискуссий открытыми», — пояснил он.
На парламентских выборах 2024 года Национальное объединение получило голоса трети французов, и хотя оно осталось в оппозиции, у него достаточно шансов взять реванш на президентских выборах 2027 года, когда истечет срок полномочий Макрона.
Нидерландская Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом долгое время выступала против вступления Украины в ЕС и НАТО. Хотя ее лидер осудил полномасштабное вторжение России, он в то же время считает, что Запад совершил «огромную ошибку», не заявив, что Украина не может быть принята в НАТО.
Он также выступал против военной помощи Украине, заявив, что лучше было бы потратить эти деньги на голландскую армию.
Партия Вилдерса заняла первое место на парламентских выборах 2023 года, но набрала лишь 25% голосов, и ей пришлось искать союзников и вступать в коалицию. В итоге коалиционное правительство, сформированное с участием Партии свободы, но под руководством бывшего начальника разведки, беспартийного Дика Схоофа, объявило, что продолжит оказывать военную помощь Украине.
Вилдерса с Орбаном объединяет как дружба, так и схожесть взглядов, поэтому голландец с радостью вступил в «Патриотов за Европу».
«Сильный и суверенный. Мы выступаем против нелегальной иммиграции. Мы защищаем мир и свободу. И мы поддерживаем Украину. Мы защищаем наше иудео-христианское наследие. И наши семьи», — так он описал альянс и свое решение к нему присоединиться.
Итальянская правоконсервативная партия «Лига» вице-премьера Италии Маттео Сальвини имеет давнюю историю сотрудничества с «Единой Россией» и конфликтов с Украиной.
Лидер партии Маттео Сальвини неоднократно выступал против антироссийских санкций за аннексию Крыма и даже надевал футболку с изображением Путина.
В 2018 году Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи заявлениями тогдашнего министра иностранных дел Сальвини по Крыму в интервью газете Washington Post.
«Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», — сказал Сальвини в ответ на замечание журналиста о незаконности псевдореферендума в 2014 году.
«Сравните это с фальшивой революцией на Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами, подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически русские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», — сказал тогда политик.
После начала полномасштабной агрессии Сальвини осудил Россию. Он посетил польский центр размещения украинских беженцев. Тогда же мэр Перемышля Войцех Бакун напомнил ему, что он поддерживал Путина, и подарил Сальвини футболку с изображением российского лидера.
С апреля 2022 года Сальвини публично выступает против отправки оружия в Украину, хотя с октября того же года является вице-премьером в правительстве Джорджи Мелони, которая одобряет поставки оружия.
В 2024 году политик неоднократно критиковал президента Франции за идею отправки западных военных в Украину.
«Я говорю ему: Макрон, ты иди и воюй, но не раздражай итальянцев, которые хотят жить спокойно. Ни одна итальянская пуля или бомба не попадет в Россию, мы не хотим, чтобы Третья мировая война была у нас на пороге», — сказал Сальвини во время избирательной кампании в Европарламент в июне 2024 года.
«Лига» сейчас значительно уступает по популярности «Братьям Италии» Джорджи Мелони среди итальянских правых, но для итальянского премьера партия Сальвини является незаменимым партнером по коалиции.
Самой проукраинской из партий, входящих в «Патриоты за Европу», является испанская Vox.
Ее часто называют крайне правой, но лидер партии Сантьяго Абаскаль в 2018 году назвал ее «антифашистской, антинацистской и антикоммунистической».
Vox не только поддерживает Украину, но даже критикует испанское правительство социалиста Педро Санчеса за недостаточную военную помощь Киеву и увеличение закупок российского газа.
В мае 2024 года лидер партии Сантьяго Абаскаль обвинил европейские политические элиты в том, что они позволили развязать войну.
«Соглашения и голоса социалистов и консерваторов в Европе сделали нас зависимыми от России и позволили России напасть на Украину», — сказал он.
Не исключено, что в будущем Vox войдет в состав правительства Испании, поэтому коммуникация с этой партией важна для Украины.
Хотя отношения Зеленского с правительством Санчеса практически идеальны.
Португальская партия Chega («Хватит!») также неоднократно высказывалась в поддержку Украины
Накануне выборов в Европарламент лидер списка Chega Антониу Танжер Корреа заявил, что позиция партии в отношении помощи Украине неизменна, и обвинил другие португальские партии в получении финансирования из России, не сказав, однако, о ком именно идет речь.
Вместе с тем, в ходе голосования за резолюцию в поддержку Украины в Европарламенте 17 июля два депутата от португальской партии, в том числе Корреа, воздержались.
Единственная скандинавская партия в альянсе – Датская народная партия – выступает за сильное НАТО под лидерством США и поддерживает военную помощь Украине.
«Для Дании и будущего Европы чрезвычайно важно, чтобы Украина смогла победить Россию, чтобы мечты Путина об империи были разбиты. Поэтому мы должны поддерживать ее оружием и финансами. Мы должны поддерживать страны, которые хотят свободы и демократии, и бороться со странами, которые хотят обратного», — заявил лидер партии Алекс Арендтсен в апреле 2024 года.
Депутат Европарламента от Датской народной партии Андерс Вистисен в декабре 2023 года заявил, что картина победы Украины, «нарисованная западными политиками и СМИ», слишком оптимистична.
В мае 2024 года Вистисен дал более откровенное интервью EuroNews, в котором заявил, что если бы Украина полагалась в войне только на Европу, то уже проиграла бы.
«Когда дело доходит до конкретных действий, европейцы отстают. Поэтому, если бы американцы не помогали украинцам, война была бы для них проиграна, потому что Европа не справилась с этой задачей», — сказал датский политик.
По словам Вистисена, помощи, которую получала Украина, было недостаточно и она поступала слишком поздно, чтобы достичь заявленной цели —возвращения к границам 1991 года.
Он также выступил против полноправного членства Украины в ЕС.
Как Украине взаимодействовать с «Патриотами за Европу»
Несмотря на то, что в «Патриотах за Европу» достаточно партий, готовых к примирению с Россией, эту группу нельзя назвать открыто пророссийской, как из-за наличия членов, решительно поддерживающих Украину, так и из-за постепенной эволюции остальных участников.
Например, еще несколько лет назад трудно было представить, что представители французских националистов публично заявят о необходимости защиты Украины от российского империализма, как это делает лидер Национального объединения Жордан Барделла.
Пока пророссийские настроения больше характерны для ряда членов другой праворадикальной группы в Европарламенте – «Европа суверенных наций», в которую входят всего 25 депутатов Европарламента.
Среди членов этого объединения самой сильной является «Альтернатива для Германии», которая набрала 16% голосов и заняла второе место на выборах в Европарламент. Она выступает за скорейшие мирные переговоры с Россией.
В этом же объединении состоит венгерское ультраправое движение «Наша Родина», выступающее за немедленные переговоры с Россией и намекающее на территориальные претензии к Украине.
«Если Украина перестанет существовать в этой войне, мы будем требовать Закарпатье», — заявил в январе 2024 года лидер этой партии Ласло Тороцкай.
К счастью для Украины, партии из «Европы суверенных наций», скорее всего, останутся в вечной оппозиции с ограниченным политическим влиянием.
В случае с «Патриотами за Европу» почти все ее члены имеют шанс в будущем прийти к власти и влиять на позицию своих стран по оказанию помощи Украине.
Здесь у Украины есть пространство для маневра: она может работать с альянсом через тех его членов, которые более симпатизируют Украине, а также искать отдельных политиков, с которыми можно достичь взаимопонимания.
Есть вероятность, что в случае победы Дональда Трампа в США именно «Патриоты за Европу» станут его ключевым европейским партнером в «миротворческих усилиях» в украинском вопросе.
На сторону Трампа могут встать и те европейские консерваторы, которые поддерживают Украину, как Мелони и Качиньский, поскольку хорошие отношения с Белым домом — константа в их внешней политике.
Поэтому Украине необходимо искать пути коммуникации с политиками альянса, несмотря на то, что он ассоциируется с главными недоброжелателями Киева, Орбаном и Ле Пен.