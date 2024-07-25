"Друзья Путина" в Европарламенте. Орбан и Ле Пен создали фракцию, которая выступает против помощи Украине. Чем это опасно?

Например, еще несколько лет назад трудно было представить, что представители французских националистов публично заявят о необходимости защиты Украины от российского империализма, как это делает лидер Национального объединения Жордан Барделла.

Акция в Германии Фото: Getty Images

Пока пророссийские настроения больше характерны для ряда членов другой праворадикальной группы в Европарламенте – «Европа суверенных наций», в которую входят всего 25 депутатов Европарламента.

Среди членов этого объединения самой сильной является «Альтернатива для Германии», которая набрала 16% голосов и заняла второе место на выборах в Европарламент. Она выступает за скорейшие мирные переговоры с Россией.

В этом же объединении состоит венгерское ультраправое движение «Наша Родина», выступающее за немедленные переговоры с Россией и намекающее на территориальные претензии к Украине.

«Если Украина перестанет существовать в этой войне, мы будем требовать Закарпатье», — заявил в январе 2024 года лидер этой партии Ласло Тороцкай.

К счастью для Украины, партии из «Европы суверенных наций», скорее всего, останутся в вечной оппозиции с ограниченным политическим влиянием.

Венгерские политики Ласло Тороцкай и Дора Дуро Фото: Getty Images

В случае с «Патриотами за Европу» почти все ее члены имеют шанс в будущем прийти к власти и влиять на позицию своих стран по оказанию помощи Украине.

Здесь у Украины есть пространство для маневра: она может работать с альянсом через тех его членов, которые более симпатизируют Украине, а также искать отдельных политиков, с которыми можно достичь взаимопонимания.

Есть вероятность, что в случае победы Дональда Трампа в США именно «Патриоты за Европу» станут его ключевым европейским партнером в «миротворческих усилиях» в украинском вопросе.

На сторону Трампа могут встать и те европейские консерваторы, которые поддерживают Украину, как Мелони и Качиньский, поскольку хорошие отношения с Белым домом — константа в их внешней политике.

Поэтому Украине необходимо искать пути коммуникации с политиками альянса, несмотря на то, что он ассоциируется с главными недоброжелателями Киева, Орбаном и Ле Пен.