Конец мифа о братстве. Подавляющее большинство жителей Украины теперь говорит в быту на украинском и не считает русских братским народом

«Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан», — предупреждает Центр Разумкова.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

В ходе опроса социологи выясняли и то, как изменяется отношение к России. Почти четверо из каждых пяти опрошенных — 78% — ассоциируют Россию с отсталостью и регрессом. В 2017 году таких было лишь чуть больше половины. Передовой и прогрессивной Россию теперь считают всего 4%.

Центр Разумкова взял за основу для одного из вопросов советско-имперскую мифологему о братстве русского и украинского народов и предложил респондентам на выбор три варианта: «всегда были и остаются братскими народами», «раньше были, но больше — нет» и «никогда не были братскими народами».

Выяснилось, что целых 44% жителей свободной Украины теперь предпочитают считать, что украинцы и русские вообще никогда не были братскими народами. И еще 46% говорят, что раньше они таковыми были, но больше не являются.

То есть, тезис о «братстве» теперь отвергают 90% украинцев. В 2017 году таких было две трети, а соглашались с этим тезисом 27% респондентов.

«Особенно заметные перемены в сравнении с 2017 годом произошли в восточном и южном регионах», — отмечают в Центре Разумкова.

В ходе опроса в 2017 году больше половины жителей этих регионов Украины, которые традиционно рассматривались как пророссийские, считали, что русские и украинцы «всегда были и остаются братскими народами». Теперь там таких всего 7%.

На радикальную позицию — «никогда не были братьями» — большинство не перешло, таких нашлось 34% на востоке и 21,5% на юге, но теперь до двух третей местных жителей соглашаются с тезисом, что украинский и русский народы раньше были братскими — но больше ими не являются.