Фото ЕСПЧ признал соразмерным запрет на участие Жданок в выборах в 13-й Сейм

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") на платформе X подчеркнула, что это хорошие новости.

❗️Labas ziņas.



Eiropas Cilvēktiesību tiesa secina, ka Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas liegums T.Ždanokai kandidēt Saeimas 2018.gada vēlēšanās un norma, kas to liedza, neradīja pārkāpumu viņas tiesībām. Proti, ierobežojums bija samērīgs. https://t.co/0RbZ0baGBS — Baiba Braže (@Braze_Baiba) July 25, 2024

В свою очередь представитель Латвии в международных правозащитных структурах Элина Луизе отметила - ЕСПЧ выделяет нынешнюю геополитическую ситуацию и историю Латвии, делая вывод, что запрет лицу, которое после 13 января 1991 года действовало в Коммунистической партии Советского Союза и до сих пор угрожает Латвии как демократическому государству, баллотироваться на выборах в Сейм обоснован и соразмерен.

Как уже сообщалось, Жданок после 13 января 1991 года вступила в Компартию, поэтому избирательный закон запрещает ей участвовать в выборах в Сейм.

Фото: Обыски в собственности Жданок: что нашла Служба госбезопасности?

В настоящее время Служба госбезопасности (VDD) начала уголовное производство в отношении Жданок по факту возможного сотрудничества с российскими спецслужбами. 22 июля VDD провела следственные действия на объектах, связанных со Жданок.

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