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Фото ЕСПЧ признал соразмерным запрет на участие Жданок в выборах в 13-й Сейм

rus.tvnet.lv
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Татьяна Жданок
Татьяна Жданок Фото: Evija Trifanova/LETA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал соразмерной норму, которая запретила теперь уже бывшему депутату Европарламента Татьяне Жданок (РСЛ) участвовать в выборах в Сейм 2018 года, свидетельствует опубликованное судом решение.

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") на платформе X подчеркнула, что это хорошие новости.

В свою очередь представитель Латвии в международных правозащитных структурах Элина Луизе отметила - ЕСПЧ выделяет нынешнюю геополитическую ситуацию и историю Латвии, делая вывод, что запрет лицу, которое после 13 января 1991 года действовало в Коммунистической партии Советского Союза и до сих пор угрожает Латвии как демократическому государству, баллотироваться на выборах в Сейм обоснован и соразмерен.

Как уже сообщалось, Жданок после 13 января 1991 года вступила в Компартию, поэтому избирательный закон запрещает ей участвовать в выборах в Сейм.

Фото: Обыски в собственности Жданок: что нашла Служба госбезопасности?

В настоящее время Служба госбезопасности (VDD) начала уголовное производство в отношении Жданок по факту возможного сотрудничества с российскими спецслужбами. 22 июля VDD провела следственные действия на объектах, связанных со Жданок.

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