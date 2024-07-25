Подготовка убийства госслужащего: названо имя вероятной жертвы, задержаны пятеро подозреваемых

Сегодня, 25 июля, в рамках уголовного процесса, полиция проводит процессуальные действия по нескольким объектам, в том числе в автомобилях.

Полиция на данный момент не предоставляет более подробной информации, но обещает сообщить подробности о происшествии в пятницу, 26 июля, после завершения процессуальных мероприятий.

Как свидетельствует размещенное в социальных сетях видео, предприниматель Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса,

заявил на заседании суда, что обыск прошел у его сына, которого подозревают в намерении убить одного из ведущих сотрудников Госполиции Романа Яшина.

По словам Бабенко, его сыну инкриминируют "ту же статью, что и мне". Александр Бабенко вместе с бизнесменом Михаилом Ульманом обвиняются в заказе убийства Бункуса.

Яшин в настоящее время является начальником отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления криминальной полиции Госполиции, а ранее был заместителем начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции и начальником 1-го отдела управления.

Согласно базе данных Firmas.lv, среди владельцев ряда связанных с Александром Бабенко компаний числится Артем Бабенко 1992 года рождения. Человек с таким именем упоминается в ряде публикаций в интернете как сын Александра Бабенко.

В конце прошлого года прокурор по делу Бункуса Алдис Ласманис попросил Рижский городской суд рассматривать уголовное дело на закрытых заседаниях, так как были получены угрозы жизни и здоровью одного из свидетелей, а также могла возникнуть угроза для других свидетелей. Прокуратура получила эту информацию от Государственной полиции, которая начала в связи с угрозами уголовный процесс.

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