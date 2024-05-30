Шесть лет назад был застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус

Надев шляпу и очки, убийца пришел за неоплаченными деньгами, 110 тысячами евро.

"Чего маскируешься?" - поинтересовался бизнесмен Александр Бабенко, и оба продолжили разговор.

Мужчины встретились на территории фирмы Mono на улице Катлакална, которая находится недалеко от торгового центра Akropole. На тот момент предприниматель не подозревал, что на самом деле проводится следственный эксперимент. Пришедший к нему Виктор Кривошей сотрудничает с полицией, встреча снимается и собранные доказательства приведут на скамью подсудимых и Бабенко, и его бизнес-партнера Михаила Ульмана.

На следующий день, 24 мая 2022 года, полиция задержала обоих. Это, наконец, стало поворотным моментом в деле об убийстве Мартиньша Бункуса, которое полиция расследовала уже четыре года.

Вскоре последовали обвинения всем троим: исполнителю убийства Кривошею - гражданину России, который на "дело" приезжал в Латвию; заказчику Ульману и его пособнику Бабенко.

Одного важного причастного, правда, не хватало. Организатор убийства Геннадий Валягин, известный с 90-х годов криминальный авторитет из группировки Харитонова, двумя месяцами ранее был убит в Плявниеки.

Именно алчность Валягина помогла следователям разгадать это заказное убийство. Он прибрал к рукам часть оговоренной суммы. За убийство было обещано 200 тысяч исполнителям и еще 100 тысяч организатору.

Несмотря на то, что заказчики все деньги Валягину выплатили, он отдал убийце с водителем всего около 70 тысяч.

"Это было в стиле Валягина", - подтвердил позже в интервью журналу руководивший полицейским следствием Роман Яшин.

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