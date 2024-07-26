Сильнейший лесной пожар в Калифорнии: тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома

На севере штата Калифорния, США, вспыхнул лесной пожар, который быстро распространялся, из-за чего в четверг свои дома были вынуждены покинуть более 3500 человек, сообщает AFP.
Пожар в лесу, охвативший территорию площадью более 290 квадратных километров, начался в среду вечером.
На тушение этого пожара были направлены более 1150 пожарных, и он был ограничен всего на 3%, сообщили в Калифорнийском департаменте лесного хозяйства и пожарной охраны.
Из пожароопасной зоны были эвакуированы более 3500 человек, сообщил губернатор штата Гевин Ньюсом.
Находящийся под угрозой пожара город Чико расположен в 20 километрах к западу от города Передайс, который в 2018 году пострадал в результате крупного лесного пожара, унесшего жизни 85 человек.
Причина возникновения пожара еще расследуется.
Национальная метеорологическая служба США в четверг предупредила о "критических пожароопасных погодных условиях" в этом районе, в том числе о порывах ветра и низкой влажности воздуха.
На запад США с начала июня обрушилось несколько волн жары, и сейчас там бушуют десятки пожаров. Крупнейший в стране пожар в данный момент тушат в соседнем с Калифорнией штате Орегона.
Бушуют лесные пожары и на севере Канады, где они частично уничтожили туристический город Джаспер.
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