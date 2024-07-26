Полиция раскрыла дело о попытке убийства пограничника в Даугавпилсе

Более подробная информация последует в ближайшее время.

Как уже сообщалось, утром 6 ноября 2020 года была совершена попытка убийства пограничника. Когда сотрудник Государственной погранохраны 1973 года рождения шел на работу, на него напали двое неизвестных. Нападавшие применили слезоточивый газ и предметом, похожим на молоток, несколько раз ударили пострадавшего по голове и телу.

Мужчине удалось вырваться и вызвать медицинскую помощь.

Как после нападения отметили в полиции, вид преступления и обстоятельства его совершения дают основания считать, что произошедшее было попыткой убийства, связанной с профессиональной деятельностью потерпевшего.

Через несколько месяцев после совершения преступления начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс сообщил, что в попытку совершения убийства вовлечена транснациональная организованная преступность.

Тогда Пуяцс рассказал, что преступники пытались убить одного из лучших пограничников, занятых в сфере уголовных расследований. Этот сотрудник был вовлечен в борьбу с организованной контрабандой сигаретами.

1 марта 2021 года полиция сообщила, что стражам порядка удалось выяснить возможную связь двух мужчин с этим особо тяжким преступлением, и распространила фотографии нападавших.

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