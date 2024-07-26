Видео "Мне нечего будет есть!" - у пенсионерки в Талси взломали заполненный едой подвал

Пожилая Инесе живет в многоэтажном доме в Талси. Из-за трудностей с передвижением, а также в целях экономии она консервирует продукты и хранит заготовки в подвале. Но однажды женщину ждал неприятный сюрприз, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
До начала реконструкции дома в подвал могла попасть только Инесе, но уже несколько недель как ниже уровня земли для всех желающих доступен "шведский стол". Причем сделано это было без уведомления хозяйки квартиры и подвала.
Эскалация ситуации произошла в день, когда рабочие распилили замок от подвала.
Старший по дому заявил передаче, что его подвал также взломан, но он не берет это в голову.
Представитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витольд Пейпиньш подчеркивает, что ситуация некорректна и ясно, что произошла проблема коммуникации.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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