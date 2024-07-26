Видео "Мне нечего будет есть!" - у пенсионерки в Талси взломали заполненный едой подвал

До начала реконструкции дома в подвал могла попасть только Инесе, но уже несколько недель как ниже уровня земли для всех желающих доступен "шведский стол". Причем сделано это было без уведомления хозяйки квартиры и подвала.

Эскалация ситуации произошла в день, когда рабочие распилили замок от подвала.

Старший по дому заявил передаче, что его подвал также взломан, но он не берет это в голову.

Представитель Латвийской ассоциации управляющих недвижимостью Витольд Пейпиньш подчеркивает, что ситуация некорректна и ясно, что произошла проблема коммуникации.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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