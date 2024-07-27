Видео "Он был моим хорошим другом": жительница Вангажи нашла утонувшего мужчину

Программа встретились с женщиной, которая в пятницу утром заметила в водоеме тело мертвого мужчины и позвонила в службу экстренной помощи. Она уверена, что погибший не ходил купаться.

"Я позвонила в полицию, потому что увидела его в пруду. Он был моим хорошим другом. Потом я сказала полиции: пожалуйста, посмотрите камеры. Кто это сделал? Так не может быть, чтобы никто ничего не знал. Посмотрите камеры, вот одна камера, вот другая, посмотрите, кто это сделал... Он был в одежде, не голый. Это было преднамеренное убийство. Преднамеренное. Это мои мысли, потому что я живу здесь много лет и знаю этого человека", - рассказала женщина.

Местные жители утверждают, что в конкретном водоеме больше не купаются. Те, кто живет в Вангажи уже несколько десятилетий, говорят, что знают о нескольких трагических происшествиях именно на этом озере.

"Сейчас нет. Когда я был молод, пятьдесят лет назад, это место было популярно", - говорит местный житель.

По неподтвержденной пока информации, мужчина вышел из дома утром и пропал. Возможно, ему стало плохо на озере, и он упал в воду.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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