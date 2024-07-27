Видео Передача: как повысить безопасность на участке Вентспилсского шоссе?

Организацию и безопасность дорожного движения в Латвии очень хорошо измеряют цветы и свечи по обочинам дорог. Цветы лежат и на участке Вентспилсского шоссе, около Слоки. В середине июля там в результате аварии погиб мотоциклист, сообщает программа Zebra.
Участок, на котором погиб мотоциклист, представляет собой объездную дорогу Юрмалы.
Все, кто едет со стороны Слоки или Юрмалы, могут выехать на Вентспилсское шоссе через два Т-образных перекрестка. На обоих перекрестках разрешены повороты в обе стороны, что создает аварийную ситуацию.
Программа проверяет, что произошло бы, если на обоих выездах - как от супермаркета, так и от автозаправочной станции - запретить левый поворот.
Тогда водителям, после заправки или покупок, пришлось бы поворачивать направо и ехать по "старому" Вентспилсскому шоссе.
Затем, свернув на улицу Мелдру, далее на улицу Дзирнаву и через виадук, можно вернуться на Вентспилсское шоссе и направиться в сторону Риги.
Видео: Сюжет программы Zebra
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