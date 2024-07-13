Фото и видео Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: погиб мотоциклист

В субботу, 13 июля, на Вентспилсском шоссе у Слоки произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист и пострадала пассажирка мотоцикла. Как сообщили TVNET в полиции, пострадал и водитель легкового автомобиля.
Движение временно было блокировано в обоих направлениях.
В соцсетях распространяется снятое очевидцем видео с места аварии. На нем видно, что у мотоцикла лежит погибший человек. На месте происшествия находятся экипажи Госполиции, Пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи.
Ventspils šoseja tagad, bojā gājis motociklists, milzīgi korķi. pic.twitter.com/CaA2Jc8N9Q— Jānis Zvērs (@_zvers) July 13, 2024
Как сообщили в Государственной полиции, в результате аварии погиб водитель мотоцикла и пострадала пассажирка двухколесного транспортного средства. Кроме того, травмы получил водитель легкового автомобиля.
"В 10:15 пожарные спасатели получили вызов на Вентспилсское шоссе в Юрмале, где произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В данные момент на месте происшествия работают оперативные службы. Госполиция на месте происшествия регулирует движение", - указали порталу Apollo.lv в VUGD.
Дорожная статистика
За минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали в том числе один велосипедист и два водителя электрических самокатов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Всего в сфере дорожного движения вынесено 576 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 306 в связи с превышением скорости и четыре - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.
За минувшие сутки на дорогах Латвии были остановлены десять человек, находившихся за рулем транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.
По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения во всех случаях начаты уголовные процессы.
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