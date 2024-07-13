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Фото и видео Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: погиб мотоциклист

rus.tvnet.lv
Обновлено 13 июля 2024, 13:53
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Авария на Вентспилсском шоссе
Авария на Вентспилсском шоссе Фото: TVNET GRUPA

В субботу, 13 июля, на Вентспилсском шоссе у Слоки произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист и пострадала пассажирка мотоцикла. Как сообщили TVNET в полиции, пострадал и водитель легкового автомобиля. 

Движение временно было блокировано в обоих направлениях.

В соцсетях распространяется снятое очевидцем видео с места аварии. На нем видно, что у мотоцикла лежит погибший человек. На месте происшествия находятся экипажи Госполиции, Пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в Государственной полиции, в результате аварии погиб водитель мотоцикла и пострадала пассажирка двухколесного транспортного средства. Кроме того, травмы получил водитель легкового автомобиля.

"В 10:15 пожарные спасатели получили вызов на Вентспилсское шоссе в Юрмале, где произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В данные момент на месте происшествия работают оперативные службы. Госполиция на месте происшествия регулирует движение", - указали порталу Apollo.lv в VUGD.

Дорожная статистика

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали в том числе один велосипедист и два водителя электрических самокатов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 576 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 306 в связи с превышением скорости и четыре - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За минувшие сутки на дорогах Латвии были остановлены десять человек, находившихся за рулем транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения во всех случаях начаты уголовные процессы.

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