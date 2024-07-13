Фото и видео Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: погиб мотоциклист

Движение временно было блокировано в обоих направлениях.

В соцсетях распространяется снятое очевидцем видео с места аварии. На нем видно, что у мотоцикла лежит погибший человек. На месте происшествия находятся экипажи Госполиции, Пожарно-спасательной службы и Службы неотложной медицинской помощи.

Ventspils šoseja tagad, bojā gājis motociklists, milzīgi korķi. pic.twitter.com/CaA2Jc8N9Q — Jānis Zvērs (@_zvers) July 13, 2024

Как сообщили в Государственной полиции, в результате аварии погиб водитель мотоцикла и пострадала пассажирка двухколесного транспортного средства. Кроме того, травмы получил водитель легкового автомобиля.

"В 10:15 пожарные спасатели получили вызов на Вентспилсское шоссе в Юрмале, где произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В данные момент на месте происшествия работают оперативные службы. Госполиция на месте происшествия регулирует движение", - указали порталу Apollo.lv в VUGD.

Дорожная статистика

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали в том числе один велосипедист и два водителя электрических самокатов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 576 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 306 в связи с превышением скорости и четыре - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За минувшие сутки на дорогах Латвии были остановлены десять человек, находившихся за рулем транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения во всех случаях начаты уголовные процессы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!