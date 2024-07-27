Чтобы посылка не разочаровала: что может сделать жара с товарами в пакоматах?

Летняя жара может повлиять на качество косметики, лекарств и продуктов питания, которые долгое время не вынимались из камер пакомата, об этом сообщает TV3 Ziņas.
Чаще всего от жары страдают косметика, продукты питания, лекарства и даже электроника.
Поставщики также признают, что отправка этого товара летом должна быть особенно продумана как торговцами, так и самими покупателями.
"Для поставщиков косметики жара может быть влияющим фактором. Отправитель должен всегда следить за отправляемым товаром, химическим составом, может ли на него повлиять погода, но в любом случае самое главное для отправителя - проинформировать конечного потребителя, чтобы он забрал посылку, как только возможно", - сказал Марис Куликовскис, представитель SIA Omniva.
Представитель SIA Itella Logistics Янис Штейнбергс отметил: "Был случай, когда торговец заявил, что не несет ответственности в случае повреждения товара из-за нарушения температурного режима".
При заказе лекарств и косметических товаров летом наибольшее внимание следует уделять тому, как долго и каким образом будут доставлены эти товары, - говорит фармацевт Иева Вирза.
"Существует множество лекарственных форм, которые могут менять не только свой внешний вид, что, пожалуй, самое незначительное, но и свое действие. И может случиться так, что мы получим совершенно другой эффект. Мы можем спросить, сколько времени займет дорога до пакомата, и отправиться за лекарством, как только получим сообщение", - сказала Вирза.
Температура в наружных камерах пакоматов отслеживается, и больших различий между температурой на улице и в пакомате не наблюдается, говорит представитель логистической компании Omniva: "Мы установили, что температура камерах пакомата по сути ничем не отличается от температуры окружающей среды, они никак не нагреваются, стоя на улице под солнечным светом".
Поставщики товаров напоминают, что не стоит отправлять скоропортящиеся продукты питания через пакоматы. "Конечно, также и то, что может привести к какой-либо утечке. Бывает, что, скажем, отправляют бутылки, которые не закреплены должным образом, и они разбиваются друг о друга", - объяснил Янис Штейнбергс.
Компании по доставке товаров часто сталкиваются с различными курьезными посылками.
"Недавно пытались отправить бутылку с ледяными пакетами, и, получатель был удивлен, что мы отправили посылку, но она больше не была замороженной - мы не можем этого обеспечить. Еще мы заметили, что отправляют ПЭТ-бутылки в смятом виде. Причину этого мы, конечно, не знаем," - рассказал Куликовскис.
Хотя почти все компании, занимающиеся доставкой, гарантируют, что товар может храниться в пакомате в течение нескольких дней, с точки зрения покупателя это не рекомендуется.
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