Чтобы посылка не разочаровала: что может сделать жара с товарами в пакоматах?

Температура в наружных камерах пакоматов отслеживается, и больших различий между температурой на улице и в пакомате не наблюдается, говорит представитель логистической компании Omniva: "Мы установили, что температура камерах пакомата по сути ничем не отличается от температуры окружающей среды, они никак не нагреваются, стоя на улице под солнечным светом".

Поставщики товаров напоминают, что не стоит отправлять скоропортящиеся продукты питания через пакоматы. "Конечно, также и то, что может привести к какой-либо утечке. Бывает, что, скажем, отправляют бутылки, которые не закреплены должным образом, и они разбиваются друг о друга", - объяснил Янис Штейнбергс.

Компании по доставке товаров часто сталкиваются с различными курьезными посылками.

"Недавно пытались отправить бутылку с ледяными пакетами, и, получатель был удивлен, что мы отправили посылку, но она больше не была замороженной - мы не можем этого обеспечить. Еще мы заметили, что отправляют ПЭТ-бутылки в смятом виде. Причину этого мы, конечно, не знаем," - рассказал Куликовскис.

Хотя почти все компании, занимающиеся доставкой, гарантируют, что товар может храниться в пакомате в течение нескольких дней, с точки зрения покупателя это не рекомендуется.

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